Nove le maschere in gara venerdì 4 marzo alle 21.25 su Rai 1 al Cantante Mascherato: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, e il Drago. Nell’ultima puntata il Cavalluccio Marino e l’Aquila sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità: Cristina D’Avena e Alba Parietti.

La terza puntata si è aperta con lo spareggio tra Drago e Pinguino ed è proseguita con otto duetti con famosi cantanti italiani: Volpe- “Controvento” vs. Pastore Maremmano- “Meraviglioso amore mio” con Arisa; Camaleonte- “Dove si balla” vs. Soleluna- “Splendido splendente” con Mietta; Pesce Rosso- “Non voglio mica la Luna” vs. Medusa- “Amandoti” con Fiordaliso.

E ancora Lumaca- “Ciao Ciao” vs. Pinguino- “Il cucuzzolo della montagna” o Drago- “Serenere” con Cristina D’Avena. Accanto a Milly Carlucci, i quattro investigatori, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, e Arisa. In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter) a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.





Fondamentali per le indagini anche il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore”. Durante la gara Pinguino ha vinto il duello con Drago ma ha deciso di abbandonare il gioco svelando la sua identità ma lasciando la maschera in gara.

“Il problema è che mi ha chiamato la mia pinguina e mi ha detto che aspetta un uovo e siccome ha preso accordi per andare a mangiare con delle amiche fuori”, ha detto il Pinguino, sotto il quale si nascondeva Edoardo Vianello. Caterina Balivo è stata l’unica della giuria a indovinare la sua identità.