“La Rai ha deciso”. Il Cantante mascherato, colpo di scena: cambia tutto

Il Cantante Mascherato, grandi cambiamenti in vista nel programma condotto da Milly Carlucci. Successo di puntata in puntata per lo show in onda sulla Rai. E nelle scorse ore la notizia trapelata su Bobino Blog ha già meritato l’attenzione dovuta da parte dei fan del programma. Una stravolgimento della programmazione per Milly Carlucci, che avrebbe dovuto dare un ‘arrivederci’ il 25 marzo.

Non sarebbe ancora tempo di salutare il suo pubblico. Il grande finale sarebbe dovuto avvenire tra non molti giorni, il 25 marzo, ma pare che in un articolo di anticipazioni pubblicato su Bubino Blog, le sorti del programma sarebbero del tutto diverse.

Infatti per svelare l’identità dell’ultima maschera e quindi del vincitore di questa edizione, bisognerà attendere ancora un po’. Stando al sito, l’indiscrezione tirerebbe in ballo i risultati degli ascolti e degli incassi pubblicitari della trasmissione. Una possibilità in più di manovra per Milly Carlucci per ribaltare la questione degli share.





Dunque, Il Cantante Mascherato con ogni probabilità tirerà dritto ancora per un po’ di tempo allungando la messa in onda fino a venerdì 1° aprile. In vista, dunque, una semifinale doppia, di cui la prima si disputerà il 18 marzo che vedrà un confronto sul caso “spinoso” di Soleluna. Appuntamento imperdibile per il pubblico di fan del programma.

Restano dunque da svelare ancora 7 identità nascoste dietro le maschere in gara. Camaleonte, Volpe, Drago, Lumaca, Medusa, SoleLuna e Pinguino ancora tutte da rivelare, anche se alcuni nomi tornano familiari. Sono in molti a scommettere che dietro SoleLuna si nasconda Cristiano Malgioglio, e dietro Medusa il volto di Bianca Guaccero.