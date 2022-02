“Non ho mai fatto nulla che non mi andasse di fare, mai rimpianto le follie fatte e anzi le avrei rifatte. Niente paura per lo spareggio, anzi tirerò fuori gli artigli, aprirò le ali e volerò come una vera aquila”. con queste parole l’Aquila si era raccontata a Il cantante Mascherato.

Lo show di Rai Uno è tornato in tv con nuove maschere e nuovi concorrenti, pronti a darsi battaglia nascosti dalle maschere La Volpe, La Lumaca, La Medusa, Il Cavalluccio Marino, Il Camaleonte, Il Pinguino, Il Pesce Rosso, Il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila e Il Drago.

Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci e la gaffe sull’Aquila

Nella prima puntata è stata svelata l’identità del primo concorrente eliminato: Fiordaliso si nascondeva sotto La Gallina, mentre nella puntata andata in onda in prima serata venerdì 18 febbraio è stata scoperta l’identità di un altro concorrente: sotto l’Aquila c’era la bellissima Alba Parietti.





Reduce dall’esperienza di un altro programma Rai, la showgirl è stata la seconda eliminata del secondo appuntamento dello show condotto da Milly Carlucci. Dopo la rivelazione è tornata alla mente il gradissimo scivolone fatto dalla conduttrice durante la prima puntata de Il cantante mascherato.

E quindi @milly_carlucci non ci ha presi in giro chiamando Alba l'Aquila …#IlCantanteMascherato February 18, 2022

Milly Carlucci stava invitando i tecnici delle luci a spegnere il microfono dell’Aquila e senza rendersi conto ha chiamato il nome di Alba, proprio in quel momento la giuria e i telespettatori del programma hanno ‘scoperto’ l’identità della concorrente. Un vero e proprio scivolone della conduttrice, che purtroppo così ha involontariamente svelato l’identità della concorrente.