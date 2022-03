Siamo davvero vicinissimi alla fine de ‘Il Cantante Mascherato’ e il pubblico sta cercando di comprendere chi si nasconda dietro le ultime maschere. Ora tutte le attenzioni sono state rivolte soprattutto a Lumaca, infatti non c’è ancora assoluta chiarezza nei telespettatori. Sono state fatte diverse ipotesi, in particolare si pensa che siano due le persone che si trovano lì sotto, ma nelle ultime ore è uscita fuori una possibilità clamorosa. E in tanti si stanno convincendo che dovrebbero esserci proprio quei due vip.

Nella scorsa puntata de ‘Il Cantante Mascherato’ la sesta maschera eliminata è stata quella del pesce rosso. Pesce Rosso è la sesta maschera eliminata a Il Cantante Mascherato. Dopo la Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello) e Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) è stata svelata la maschera che ha perso contro Lumaca e Drago: sotto si nascondeva Vladimir Luxuria. E ora vediamo cosa è stato riferito invece su Lumaca.

In un primo momento, come ha scritto ‘La Nostra Tv’ sul suo sito, si è pensato a Lino Banfi e a sua figlia Rosanna, visto che la Lumaca a ‘Il Cantante Mascherato’ aveva affermato: “Non è così romantica l’idea di padre e figlia dentro lo stesso guscio? Non trovate?”. Ma ovviamente potrebbe essere anche un falso indizio per portare fuori strada. Poi la maschera aveva anche aggiunto: “Concedimi un po’ di nostalgia, se penso alla Rai, ricordo quante belle domeniche e il sabato sera non era male”.





Poi si era paventata la possibilità che sotto la Lumaca si nascondessero Giancarlo Magalli e le loro figlie. Ma adesso è uscita fuori una ipotesi ancora più suggestiva, che potrebbe davvero lasciare tutti a bocca aperta. Secondo alcuni utenti, a ‘Il Cantante Mascherato’ ci sarebbero Enrico Brignano e la sua compagna Flora Canto. Difficile capire se siano veramente loro, non resta che aspettare la prossima puntata o la finale per svelare chi si nasconde dietro questa maschera, che tanto sta facendo discutere. In un indizio è stata mostrata la casa della famiglia Martini e anche Brignano ha recitato in quella fiction di successo.

A proposito di Enrico Brignano e Flora Canto, sul sito del comune di Roma sono state messe le pubblicazioni di matrimonio. Non è stata stabilita con certezza la data del matrimonio, che ormai è solo una questione di tempo. Ma come vi abbiamo riferito poco fa, entrambi avevano ormai confermato che le loro intenzioni fossero quelle. Anche se inizialmente l’attore sembrava non convinto di questa possibilità.