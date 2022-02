Il Cantante Mascherato 2022, nuova puntata e altre maschere scoperte. Dopo venerdì 18 febbraio salgono a tre gli eliminati della terza edizione dello show di Milly Carlucci, che ieri sera ha visto tra i giurati Iva Zanicchi al posto di Francesco Facchinetti, risultato positivo al tampone per il Covid. Sta bene ed è anche intervenuto con un collegamento video da casa.

“Chiedo venia – ha detto -avrei voluto essere con voi, mi dispiace moltissimo ma sono felicissimo che il mio posto sia stato preso da Iva. Ho un consiglio per lei… Non ascoltare nulla di quello che ho detto nella prima puntata, fai l’opposto per cortesia. Io guarisco e ritorno…”. E la giurata d’eccezione della seconda puntata de Il Cantante Mascherato: “Non ti preoccupare Francesco, avevo già deciso di farlo!”.

Il Cantante Mascherato, bufera social per Cavalluccio Marino

Tornando alle maschere, dopo aver scoperto l’identità di Gallina (che era Fiordaliso) e Aquila (che era Alba Parietti), a fine puntata fuori dai giochi anche Cavalluccio Marino. Ma con l’amaro in bocca. A pesare sul giudizio finale prima i voti di Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Iva Zanicchi, i quattro giurati de Il Cantante Mascherato, poi le votazioni social.





Alla fine della puntata, erano quattro le maschere a rischio-. Ovvero Volpe, Cavalluccio Marino, Drago, Pinguino e Soleluna. Il pubblico social ha salvato Volpe mentre il pubblico in studio capitanato da Sara Di Vaira Soleluna. Cavalluccio Marino è stata la meno votata contro Pinguino e Drago, che venerdì 25 febbraio si sfideranno. Quindi “giù la maschera”: Cavalluccio Marino è Cristina D’Avena. Pochissimi l’avevano capito e proprio questo ha fatto arrabbiare molti telespettatori de Il Cantante Mascherato che speravano nell’eliminazione di altri.

“Assurdo sia stato smascherato il Cavalluccio Marino, la cui identità era incertissima quando in gara ci sono Riccardo Fogli, Pupo e soprattutto Malgioglio sgamati dopo mezza clip”, si legge tra i tanti post. Secondo tanti l’ex Pooh sarebbe iPastore Maremmano, Pupo Pinguino e Cristiano Malgioglio Soleluna. Anche Caterina Balivo è rimasta di sasso nel vedere Cristina D’Avena e ha chiesto a Milly Carlucci di farla rientrare a Il Cantante Mascherato, magari con un altro travestimento.