“Giù la maschera per Pinguino”. Al Cantante Mascherato scatta l’applauso: chi c’era sotto

Successo per la semifinale del Cantante Mascherato andata in onda venerdì 25 marzo alle 21.30 su Rai 1. Durante la quinta puntata, Medusa e Drago sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità: dietro la maschera si nascondevano Bianca Guaccero e Simone Di Pasquale.

Cinque le maschere arrivate in semifinale: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, e Soleluna, ma altri due nuovi concorrenti sono saliti sul palco venerdì sera, Pulcino e Gatta che per lo spareggio iniziale con Lumaca. Nuovi duetti con Volpe- “È la mia vita” vs. Soleluna- “Nostalgia canaglia” con Al Bano; Lumaca o Gatta- “Non mollare mai” vs. Camaleonte- “Mon Amour” con Gigi D’Alessio.





Il Cantante Mascherato, chi è Pinguino

E ancora Pinguino- “Mi sento bene” vs. Pulcino o Lumaca- “Sincerità” con Arisa. È tornata anche la maschera d’oro, la possibilità di smascheramento offerta a uno degli investigatori. Come sempre accanto a Milly Carlucci i quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa.

Nel corso delle settimane i giudici della nuova edizione di Ballando con le stelle hanno appassionato il pubblico con la loro voglia di mettersi in gioco, tentando di indovinare chi si nasconde dietro ogni maschera. In semifinale anche la maschera di Pinguino ha dovuto svelare la sua identità. Il nome è stato indovinato da Caterina Balivo, Arisa e Flavio Insinna mentre Facchinetti ha fatto il nome di Pupo.

Il secondo Pinguino (il primo era Edoardo Vianello) è Gabriele Cirilli. Dopo aver svelato la sua identità, il concorrente ha elogiato la conduttrice: “La Carlucci è una vera regina della tv ed io qui in questo gioco mi sono divertito davvero tanto. È stato un onore stare qui con voi”.

