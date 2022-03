Nuova puntata e nuovi addii al Cantante Mascherato, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Durante la quarta puntata, il vip celato sotto il Pastore Maremmano si è svelato ed era Riccardo Fogli, ma è stato anche il momento dell’eliminazione del Pesce Rosso.

Dopo la Gallina (Fiordaliso), Aquila (Alba Parietti), Cavalluccio Marino (Cristina D’Avena), Pinguino (Edoardo Vianello) e Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) Vladimir Luxuria ha fatto capolino dalla maschera ed è stata accolta da un lungo applauso. Venerdì 18 marzo ci sono state altre due eliminazioni e adesso le maschere in gara sono sei: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, Soleluna e le due new entry Gatto e Pulcino.

Il cantante mascherato, chi è Medusa

La puntata si è aperta con lo spareggio tra il Drago e Lumaca e quest’ultima si è aggiudicata la vittoria proseguendo il percorso all’interno dello show di Milly Carlucci. Sotto alla maschera c’era Simone Di Pasquale, ballerino professionista di Ballando con le stelle.: “Con voi non si può giocare. – ha ironizzato dopo aver mostrato il volto – Era diventata una tortura. Per strada, per telefono, nei messaggini mi chiamavano Drago. È stato divertentissimo, meraviglioso”.





Non solo Drago, anche un’altra maschera ha dovuto lasciare il programma e si tratta di una maschera molto amata dal pubblico: la Medusa. “Nella mia vita ho indossato molte maschere e vissuto molte vite. Tendenzialmente cerco di prendere dalle esperienze il meglio e me ne vado. Mi spaventa la routine, devo trasformarla in qualcosa che mi diverta. Tutti mi conoscono con un’idea ben precisa di me, vera solo in parte. Ho scelto la medusa per cercare di trovare fuori il mio spirito ribelle e sensuale. Amo le sfide e vivo di avventura, adoro far vibrare il mio cuore fino all’ultimo battito”, ha detto la maschera.

Lumaca Medusa ha perso lo spareggio contro Lumaca e ha mostrato la sua identità. Nessuna sorpresa da parte del pubblico in sala e dalla giuria, perché pronosticato da tutti sotto la maschera Medusa si nascondeva la conduttrice di Detto Fatto. Bianca Guaccero.