Ormai è entrato nel vivo Il Cantante Mascherato, il programma del venerdì sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. All’inizio della puntata è stata svelata la maschera dell’Aquila: in molti pensavano che fosse Alba Parietti e in effetti c’era la conduttrice. Durante lo spareggio L’Aquila ha cantato Minuetto e nella clip degli indizi, l’Aquila ha usato la parola chiave “splendente” che porterebbe a pensare che si nasconde Donatella Rettore. In realtà è stata giusta l’idea di Caterina Balivo che da subito aveva pensato ad Alba Parietti.

Tanti ospiti che hanno duettato con le maschere in gara, da Dodi Battaglia a Morgan, da Paolo Belli a Iva Zanicchi che tra i giudici ha sostituito Francesco Facchinetti bloccato a casa dal Covid. A votare le performance in gara sono stati i giudici e il pubblico da casa e durante la seconda puntata saranno dati altri indizi per smascherare i concorrenti in gara. Grande curiosità per capire chi si nasconde dietro la maschera di SoleLuna.

Sin dalla prima puntata in molti si sono detti convinti che si trattasse di Cristiano Malgioglio. E nella puntata del 18 febbraio, Caterina Balivo ha chiamato in diretta il paroliere, mentre la maschera era sul palco. SoleLuna ha cantato con “Testarda Io” con Iva Zanicchi e anche lei ha subito pensato a Cristiano Malgioglio. Tuttavia Caterina Balivo ha spiegato di non riuscire a credere che possa essere così facile indovinare chi si nasconde sotto la maschera: “Io non ci posso credere che sia così chiaro che sia Cristiano Malgioglio. Pure secondo me è lui, però è un po’ strano. Ma non possiamo chiamarlo? Io lo conosco dal 2003. Io lo chiamo”.





Quindi è intervenuta Iva Zanicchi e ha detto di aver sentito in precedenza Malgioglio, ma le aveva riferito che non era in studio. Il paroliere ha risposto a Caterina Balivo: “Ciao Caterina, finalmente ti fai sentire figlia mia. Mi aspettavo questa telefonata, perché vi stavo seguendo. Se sono SoleLuna? Ma sei pazza? Lì non ci potrei mai stare, soffro di claustrofobia. Ma perché dovrei essere io? No, non sono io. Ne approfitto per salutare Iva, ciao Iva”.

Arisa ha preso la parola e ha proposto: “Facciamo una videochiamata”. E Flavio Insinna di rimando: “Andiamo proprio a citofonargli a casa. Ci togliamo il dubbio”. A questo punto Milly Carlucci ha richiamato all’ordine i giudici: “La videochiamata ve la fate dopo”. Intanto, anche Iva Zanicchi ha provato a telefonare all’amico. Non ricevendo risposta si è insospettita, visto che pochi secondi prima, stava parlando con Caterina Balivo. Tuttavia, poi è stato lo stesso Malgioglio a richiamarla e la cantante ha fatto sapere: “SoleLuna non è Malgioglio, ha detto che non ce la fa più”.