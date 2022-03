Nella serata di venerdì 4 marzo è andata in onda la terza puntata de ‘Il Cantante Mascherato’ con Milly Carlucci. Ricordiamo che la settimana scorsa non era stata trasmessa per rispetto nei confronti del popolo ucraino, che da poche ore era sotto i bombardamenti effettuati dalla Russia e che purtroppo sono ancora in corso. Ma per la conduttrice televisiva non è stato un appuntamento facile e verso la fine dello stesso sono arrivate tantissime lamentele e critiche da parte dei telespettatori.

A proposito della trasmissione di Milly Carlucci, durante la gara Pinguino ha vinto il duello con Drago ma ha deciso di abbandonare il gioco svelando la sua identità ma lasciando la maschera in gara. “Il problema è che mi ha chiamato la mia pinguina e mi ha detto che aspetta un uovo e siccome ha preso accordi per andare a mangiare con delle amiche fuori”, ha detto il Pinguino, sotto il quale si nascondeva Edoardo Vianello. E solo Caterina Balivo era riuscita a scoprire chi fosse l’identità nascosta.

E proprio l’abbandono di Edoardo Vianello e la sua sostituzione non era già stata gradita dal pubblico, che ha accusato Milly Carlucci e la produzione di cambiare troppo repentinamente le regole del gioco. Però non è stata questa la motivazione principale degli attacchi subiti dalla presentatrice Rai. L’episodio che ha fatto infuriare praticamente tutti si è materializzato verso la fine della puntata, quando si stava per scoprire chi dovesse essere smascherato. E tutti stavano attendendo solo quel momento.





Al termine del programma Milly Carlucci ha fatto partire le votazioni per stabilire chi dovesse essere smascherato tra Drago e Pastore Maremmano. Quindi, tutti pensavano che già nella serata del 4 marzo si potesse scoprire tutto. Invece non è stato così. La conduttrice ha voluto far esibire Arisa e ha fatto confrontare Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio. Ma a sorpresa la padrona di casa ha riferito a tutti che il tempo a disposizione era finito e quindi la gara era da rinviare alla settimana prossima.

Il pubblico e anche i giurati sono rimasti increduli davanti a questa decisione di posticipare la sfida e quindi non è stato possibile smascherare nessuno. Sul web è esplosa la rabbia e soprattutto Twitter, come ha scritto ‘Gossip e Tv’, è stato preso d’assalto. Alcuni utenti hanno scritto: “Non ci credo, sono stata davanti alla televisione fino ad ora per niente”. E ora Milly dovrà farsi perdonare.