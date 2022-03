Una puntata caratterizzata da critiche, polemiche e frecciatine sin dall’inizio, l’ultima de Il Cantante Mascherato. Venerdì 4 marzo 2022 Milly Carlucci è tornata in diretta su Rai1 con lo show che consiste nell’indovinare i personaggi famosi nascosti da travestimenti. E con Pinguino che era Edoardo Vianello salgono a quattro gli eliminati della terza edizione del programma.

Fuori dai giochi nelle settimane precedenti anche Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena. Motivo del malumore del pubblico la decisione di rinviare lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano. Nonostante abbia dato il via alle votazioni social la conduttrice de Il Cantante Mascherato ha poi preferito rimandare la sfida alla prossima settimana per mancanza di tempo, lasciando così tutti a bocca asciutta.

Il Cantante Mascherato, scintille tra Arisa e Flavio Insinna

Questa scelta ha scatenato il pubblico social de Il Cantante Mascherato. Molti si sono lamentati sentendosi presi in giro. Critiche anche perché nel corso della serata si è perso tempo allontanandosi dall’obiettivo del format. E ci sono state scintille anche tra i giurati. Arisa e Flavio Insinna durante la puntata hanno avuto più botta e risposta del solito fino a quando la cantante ha sbottato.





Quando il conduttore ha chiesto alla Lumaca, una delle maschere più difficili da indovinare al momento, che età avessero i concorrenti tutti insieme la risposta è stata 100 anni. Arisa ha spiegato che potrebbe trattarsi di tanti giovani che insieme arrivano a 100 anni. “Certo, dei giovani di 100 anni”, la replica di Insinna che, preceduta da altri scambi piuttosto accesi a Il Cantante Mascherato, ha fatto sbottare Arisa.

“Senti per favore mi puoi cambiare di posto? Non voglio stare più vicino a lui, mi prende in giro”, ha chiesto Arisa a Milly Carlucci. E ancora, dopo altre battute da parte di Flavio Insinna, in maniera ironica gli ha chiesto: “Ma stasera che hai con me?”. Leggere tensioni anche tra gli altri due giurati de Il Cantante Mascherato. Francesco Facchinetti ha infatti lanciato una frecciatina a Caterina Balivo sulla presunta rivalità con Bianca Guaccero: “Li sotto c’è una tua grandissima amica”, le ha detto ipotizzando che sotto la maschera della Medusa ci fosse la conduttrice di Detto Fatto.