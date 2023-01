“È pericoloso”. Ikea, ritiro immediato per il prodotto: richiamati migliaia di pezzi

Ikea corre ai ripari: il colosso svedese dell’arredamento ha ordinato il ritiro immediato del prodotto. La notizia è stata presa dopo il richiamo da parte del programma di valutazione dei rischi, un programma di controllo rigoroso al quale Ikea sottopone i suoi prodotti prima di immetterli sul mercato. Non è la prima volta che vengono presi provvedimenti simili. A marzo dello scorso anno erano stati ritirati piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika per il rischio di rottura e ustioni.



Scriveva l’azienda come: “La sicurezza è da sempre una priorità per Ikea. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti. Per questo, in via precauzionale, stiamo ritirando dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie Heroisk e Talrika”.

“Rischio rottura”, Ikea ritira dal mercato gli specchi Lettan



“Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi. I clienti possono riportare gli articoli Heroisk e Talrika in qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale”. Stavolta a finire ritirati sono gli gli specchi Lettan con data di produzione antecedente o uguale a 2015.



Il motivo? Ci sarebbe il rischio di rottura degli accessori di fissaggio. E quando l’azienda è venuta a sapere che alcuni dei raccordi che fissano alla parete hanno ceduto e innescando la caduta improvvisa e un potenziale pericolo per i clienti. L’azienda invita tutti i clienti che possiedono uno specchio Lettan interessato dal richiamo a cessare l’utilizzo ed a ordinare gratuitamente gli accessori di fissaggio sostitutivi.



Spiega in una nota Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” come l’ordinativo in autonomia degli accessori di fissaggio sostitutivi con codice n. 139298/1 prevde una procedura. Con essa il cliente deve cliccare sul link o contattare il Servizio Clienti al numero verde 800 924646.