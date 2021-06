L’Isola dei Famosi 2021 è finita già da qualche giorno. Il 7 giugno scorso ha trionfato Awed, che è stato proclamato vincitore direttamente in Honduras per via delle restrizioni anti Covid, ma il viaggio di ritorno in Italia è stato un’impresa per i naufraghi. Intanto hanno rischiato di perdere il volo poi, in aeroporto, Ignazio Moser ha raccontato tutto ai follower in una serie di stories su Instagram, poco dopo il suo arrivo a Milano:.

“Ragazzi qualcosa doveva andare storto, questa Isola non finisce mai… I bagagli sono rimasti a Parigi. Non è tutto”. E ancora: “Oltre ai bagagli persi, ho dimenticato il portafogli in aereo. Grande conclusione di quest’Isola, sempre il solito”. “Allora sei un disastro”, è stato il commento dell’amico Awed.

Ignazio Moser, “gravi problemi notturni” dopo l’Isola dei Famosi 2021

Il pubblico già conosceva bene Ignazio Moser, che proprio nella Casa del GG Vip ha conosciuto Cecilia Rodriguez, la sua innamoratissima fidanzata che lo ha raggiunto in Honduras per la finale dell’Isola dei Famosi. Al reality di Ilary Blasi il figlio di Francesco Moser è arrivato dopo ma è subito riuscito a dimostrare le sue doti: sempre pronto a mettersi in gioco e, soprattutto, disposto a superare tutte le prove proposte.





Tornando al ritorno in Italia, i problemi non si sono verificati solo in aeroporto per Ignazio Moser. Ora è a Milano con la sua Cecilia Rodriguez ma sempre tra le Stories di Instagram ha raccontato di aver mangiato di tutto appena arrivato a casa. La fame sull’Isola è quindi solo un brutto ricordo ma quel ‘raptus’ ha avuto delle conseguenze non proprio piacevoli…

“Ieri penso di aver ingerito almeno 10-12.000 calorie causandomi gravi problemi notturni di digestione”, ha raccontato ai fan Ignazio Moser, che sta accusando anche il jet lag. L’ex naufrago ha infatti anche rivelato di aver faticato parecchio a prendere sonno ed è riuscito ad addormentarsi solo alle 5 del mattino svegliandosi di conseguenza molto tardi.