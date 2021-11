A Uomini e Donne tiene ancora banco la coppia che non è stata. Già, perché tra Ida Platano e Diego Tavani sembrava andare tutto per il verso giusto. Ma, com’è quel detto? Non tutte le ciambelle riescono col buco. Ecco, stavolta il buco, anzi la ‘buca’ c’è stata, ma per la dama non era quella sperata. Ida era davvero pronta ad iniziare una nuova relazione, o almeno provarci.

Ma nella puntata di martedì 23 novembre del dating show condotto da Maria De Filipi è avvenuto tutto, tranne che il tanto atteso lieto fine. Nello studio, di fronte ad un pubblico tra lo sbigottito e il divertito, sono pure volate parole grosse. Nella clip diffusa proprio pochi minuti fa Diego, visibilmente alterato, sbotta: “Pezzo di m…a no, eh!”. Ma in quel momento tutti sembrano contro di lui. Perché? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Tutto era cominciato nel migliore dei modi con Ida Platano che soltanto pochi giorni fa dichiarava: “Voglio conoscerlo fuori da questo programma, lui in poco tempo mi ha dato delle cose che non mi aspettavo”. Poi però la situazione non si è evoluta come tutti speravano. Diego Tavani, dopo aver baciato Ida, ha fatto dietrofront. E poi è stato lapidario con lei: “Tu hai sminuito il mio sentimento. Ti sei basata su un’intervista. Per me mi hai scelto per rifarti l’immagine con Tina Cipollari”.





“Non mi fiderei, non mi fiderei proprio”. L’amarezza e la delusione di Ida Platano sono evidenti. La dama ci credeva, ma a quanto pare il feeling che si era creato nelle puntate precedenti non c’è più. In tutto questo caos interviene anche Gianni Sperti: “È un’ora che stai ascoltando Tina, ma sta parlando Ida. E tu ascolti solo Tina”.

E Tina Cipollari, dal canto suo, non ci sta e ‘asfalta’ il cavaliere: “Hai parlato per quattro settimane benissimo. Poi quando lei ti dice si voglio uscire in questo momento già da lì sei caduto in un pallone è evidente. Lo stai usando come un pretesto”. E ancora: “L’uomo innamorato eri tu, lei era sempre stata indecisa. Non lo vedi che ti stai arrampicando sugli specchi? Sei finto. Hai visto quello che hai fatto? Sei sbiancato! Sei proprio una brutta persona”. Così Ida Platano decide di uscire da sola. Ma Diego vuole ancora giocarsi le sue carte. Ci riuscirà?