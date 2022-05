Ormai è un discorso chiuso il rapporto tra Ida Platano e Marco Alabiso, il cavaliere che è arrivato a Uomini e Donne esclusivamente per conoscere la dama bresciana. Nonostante il feeling iniziale e un bacio, tra i due la conoscenza si è interrotta per scelta di Ida Platano che ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Riccardo Guarnieri. “Ai miei occhi Ida era “strana”, diversa rispetto ai giorni passati e avevo capito che qualcosa non andava. Penso che Ida non abbia mai veramente smesso di volere Riccardo. E credo anche che potrebbe uscire con cinquantamila persone, ma penserà sempre a lui”, ha spiegato Marco Alabiso al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Nelle ultime ore Marco Alabiso è tornato sui social e approfittando di una diretta su Instagram nel profilo Opinionista Social ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, del suo rapporto con Ida Platano rivelando anche alcuni retroscena. L’ex cavaliere per iniziare ha replicato alle frecciate che gli ha lanciato Riccardo Guarnieri, quando la dama gli ha detto di non voler proseguire la loro conoscenza: “Uno come lui lo uso per scaldarmi”. Durante la chiacchierata ha spiegato di essere andato via dal programma a causa dei sentimenti che la dama prova per il suo ex: “Mi diceva che è l’amore della sua vita, che rivedendolo in studio gli si è riaccesa la scintilla, ci siamo trovati in un posto dove c’era già stata con lui, ha cominciato a essere un po’ strana, ci eravamo baciati, e mi ha spiegato che si baciava anche con lui, io mi sono incavolato”.





Poi quando Diego Ceccucci, un altro ex cavaliere gli ha chiesto se secondo lui la dama l’ha usato per far ingelosire il suo ex ha risposto: “Mai pensato, la vedevo molto presa, lui mi attaccava sempre, lei è una che riflette molto e te lo dice magari dopo due giorni, molte volte mi trovavo impreparato”. L’ex corteggiatore del programma si è espresso anche sulla recente intervista che Ida Platano ha concesso a Verissimo: “Ha detto la verità, lei è stra-innamorata di questa persona, vuole chiudere il capitolo ma è più forte di lei”.

Quando gli hanno chiesto se la dama è la stessa anche senza le telecamere, il suo ex corteggiatore ha confessato: “Si emoziona, piange, è così anche nella realtà”. Sul fatto che di recente tremava durante una lite accesa con l’ex, ha affermato: “Da quell’immagine una persona dovrebbe dire no, questa persona per me è nociva!”.

Marco Alabiso ha anche parlato dell’amicizia tra Armando Incarnato e Ida Platano. Più volte il cavaliere napoletano ha avuto un atteggiamento protettivo nei confronti della dama bresciana e l’ex corteggiatore ha espresso la sua opinione: “Io credo che lui la difenda sia nel torto e nella ragione, anche quando ero seduto e stavo discutendo con lei mi diceva che dovevo alzarmi, secondo me gli piace ancora, perché la difende troppo”.

