Ha da poco soffiato su 57 candeline ma per tutti rimarrà sempre Steve Sanders in Beverly Hills 90210. Ian Ziering, che dunque ha quasi 60 anni, è apparso in tutte e 10 le stagioni del noto telefilm che ha appassionato milioni di adolescenti in tutto il mondo raccontando la vita di un gruppo di amici all’inizio liceali.



Nato a Newark il 30 marzo 1964, l’attore che ha interpretato Steve ha iniziato a studiare tante materie ma poi si è dedicato alle Arti Drammatiche. E pur avendo già debuttato nello spettacolo con spot pubblicitari a 12 anni e a 17 al cinema in Un amore senza fine (1981) di Franco Zeffirelli, la notorietà l’ha raggiunta solo grazie a Beverly Hills 90210.

Ian Ziering (Steve Sanders) di Beverly Hills 90210 oggi: com’è a quasi 60 anni

Dopo il grande successo raggiunto con Beverly Hills 90210, Ian Ziering è apparso in tanti film e show, tra cui Fino alla fine (1996, con Russell Crowe), VIP (1998, con Pamela Anderson) e prestato la voce a diversi personaggi dei cartoni animati (ricordiamo Prince Valiant, Biker Mice da Marte e Mighty Ducks). Ha partecipato poi, come attore non protagonista o come semplice comparsa in tante altre pellicole minori.





Dunque la partecipazioni in diversi programmi televisivi come Celebrity Apprentice e Ballando con le stelle. Poi la saga trash Sharknado (2013-18) che dopo la tv è approdata sul grande schermo ma oggi più che come attore lavora come produttore, sceneggiatore e regista. Ha ovviamente un profilo Instagram super seguito e anche molto aggiornato dove condivide spesso foto vintage dal set di Beverly Hills 90210.

Non solo: Ian Ziering, come molti altri vip, pubblica di continuo scatti privati. Come quelli con le splendide bambine, Mia Loren e Penna Mae, avute dalla seconda moglie Erin Kristine Ludwig. A sbirciare il suo profilo un dettaglio salta subito all’occhio: saranno pure passati tanti anni, ma è rimasto praticamente identico. Come se il tempo si sia fermato a quando Steve scherzava con Brandon, David e il compianto Dylan.