The Voice Kids, ha vinto Melissa Memeti. E quando Antonella Clerici ha pronunciato il suo nome, Loredana Bertè si è alzata dalla sedia per prendere il premio e raggiungere la sua pupilla sul palco, intenta ad abbracciare tutti i suoi compagni d’avventura. Solo dopo la puntata, tramite un post condiviso sui social ufficiali dello show, Melissa ha ringraziato giudici, amici e la sua coach per il sostegno a lei dato durante il suo percorso.

“Non ho veramente parole. Non me l’aspettavo, anche perché pure Niccolò, Maria Sofia e Riccardo erano molto forti. E non so nemmeno cosa dire. Grazie mille al pubblico, a Loredana e a tutti gli altri coach”. Il viaggio di Melissa Memeti è iniziato un mese fa alle Blind Audition, dove ha conquistato Loredana Bertè con la sua versione di Listen di Beyoncé, brano riproposto come cavallo di battaglia nella finalissima di venerdì 20 dicembre.

The Voice Kids, chi è la vincitrice Melissa e il premio

Nella semifinale, invece, aveva portato sul palco la canzone Greatest Love Of All di Whitney Houston, alzando così l’asticella e riuscendo a conquistare un posto tra i 4 super finalisti con Maria Sofia Corona (team Gigi D’Alessio), Niccolò Franceschini (team Arisa) e Riccardo Callegari (team Clementino). Poi è arrivato il trionfo.

Chi è Melissa Memeti. La vincitrice di The Voice Kids è di Casoli, Chieti, ha solo 13 anni, ne sta per compiere 14, e da 2 canta nelle serate al karaoke. Se non dovesse sfondare nel mondo della musica, le piacerebbe creare bozzetti per abiti oppure diventare estetista, ha detto del video di presentazione. E ha anche raccontato anche di un incubo fatto la sera prima di essere chiamata per i provini.

Melissa Memeti è la vincitrice della terza edizione di #TheVoiceKidsIt e ci tiene a ringraziare delle persone speciali ✨ pic.twitter.com/EuniE3xF7V — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) December 20, 2024

“Il giorno prima dei casting ho fatto un incubo tremendo. Ero andata a fare i provini e avevo cantato malissimo e supplicavo di prendermi. Ma alla fine questo incubo è diventato un sogno, perché sono stata selezionata. Ancora non è che ci credo così tanto, perché comunque è strano”. E invece ha pure vinto. Il premio? Oltre al trofeo del vincitore, consiste in lezioni con esperti del settore, supporto nella realizzazione di progetti musicali e visibilità nel mondo dello spettacolo. Non solo, perché Melissa Memeti potrebbe avere la possibilità di partecipare al Junior European Song Contest.