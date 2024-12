Brutta notizia per Gerry Scotti e il suo programma Chi vuol essere milionario. Mediaset avrebbe preso una decisione importante, ma che potrebbe diventare impopolare. Infatti, tutti si aspettavano ben altre scelte, invece dai vertici sarebbe stata partorita un’idea che rischia di non piacere a tutti. Ma ormai le cose sembrerebbero essere fatte.

Gerry Scotti avrà qualche ripercussione su Chi vuol essere milionario, anche se possiamo dire che non si tratta di una mossa clamorosa o molto negativa. Eppure il pubblico potrebbe non esserne contento perché avrebbe voluto ben altro, ma dovrà necessariamente accogliere l’eventuale notizia.

Gerry Scotti, la decisione di Mediaset su Chi vuol essere milionario

Da ormai mesi non si fa che parlare del ritorno di Chi vuol essere milionario, affidato ovviamente sempre a Gerry Scotti. Il sito Blogtvitaliana ha riportato alcune dichiarazioni del popolare conduttore, rilasciate a Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete 4. E ha confermato lo slittamento dell’inizio della trasmissione, quindi non comincerà a breve.

Gerry non dovrebbe andare in onda con questo programma prima della prossima stagione tv, infatti la messa in onda delle nuove puntate dovrebbe avvenire a settembre 2025, quindi dopo la prossima estate. Per vederle vederle bisognerà attendere: “Vacanze? In questo momento sono ancora in onda con La Ruota della Fortuna e ci resterò fino a buona parte di gennaio. Poi ci sarà una grande sorpresa nella prossima stagione: dovrebbe tornare con una formula tutta nuova Chi vuol essere milionario”.

L’ultima volta che è andato in onda Chi vuol essere milionario è stato nel 2020, dunque 5 anni dopo Mediaset ha deciso di puntare nuovamente su questo game show.