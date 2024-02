Sconvolgente notizia per gli appassionati della popolare serie televisiva Anni Novanta: una delle protagoniste si trova ad affrontare una grave malattia. È stata la stessa attrice a rendere pubblica la sua difficile situazione, aggiungendo un particolare ancor più straziante: “Se non avessi subito un intervento di mastoplastica additiva e avessi mantenuto il mio seno più piccolo e naturale, sono certa che avrei avvertito quel nodulo molto prima. È stato un errore enorme, una scelta impulsiva presa quando avevo 18 anni e mi sentivo insicura riguardo al mio aspetto nel costume intero rosso che dovevo indossare per la serie e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire.”

La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, la rinomata attrice ha scoperto di essere affetta da una forma rara e invasiva di carcinoma al seno al secondo stadio nel mese di dicembre. Di recente poi ha ricevuto una prognosi ancora più infausta: un cancro ai linfonodi. La comunicazione proviene direttamente dalla persona interessata, la quale ha voluto trasmettere un messaggio universale sull’importanza della prevenzione, consapevole del peso che la sua voce ha ancora oggi tra il pubblico. I suoi fan sono sconvolti.

Leggi anche: Dopo Hobie, un’altra stella di Baywatch finisce nei guai. Ecco chi è





L’annuncio dell’attrice famosa: “Sono malata, tutta colpa del seno rifatto”

Nicole Eggert, conosciuta al grande pubblico degli anni ’90 grazie alla celebre serie tv sui bagnini “Baywatch”, in seguito a vari problemi finanziari, aveva intrapreso la carriera di gelataia. La sua scoperta della malattia è avvenuta a 52 anni, e la stessa Eggert esprime rimpianto per non essersi sottoposta a controlli più frequenti.

L’ex bagnina di Baywatch ammette che l’intervento di aumento del seno, effettuato in giovane età mentre recitava accanto a Pamela Anderson, potrebbe aver complicato la rilevazione di eventuali anomalie nel tessuto mammario: “Se non avessi subito l’intervento e avessi mantenuto il mio seno più piccolo e naturale, sono certa che avrei avvertito quel nodulo molto prima. È stato un errore enorme, una scelta impulsiva presa quando avevo 18 anni e mi sentivo insicura a causa del costume intero rosso che dovevo indossare per ‘Baywatch’ e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire.”

Baywatch è stata una celebre serie televisiva degli Anni Novanta che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. La trama ruotava attorno a un gruppo di bagnini impegnati nelle salvataggi in spiaggia, affrontando non solo le insidie del mare ma anche le dinamiche personali del vivace team. La serie è diventata iconica per le sue scene d’azione, i costumi da bagno sgargianti e il cast di personaggi indimenticabili, tra cui spiccavano Nicole Eggert e Pamela Anderson. Baywatch ha lasciato un’impronta duratura nella cultura pop e rimane una delle serie più emblematiche degli anni ’90.