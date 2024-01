Un terribile annuncio è stato fatto dalla conduttrice tv, che ha rivelato di avere un tumore al seno al terzo stadio. La giornalista ha voluto condividere questa angosciante notizia col suo pubblico, in piena diretta. Ovviamente sono rimasti tutti senza parole e sotto choc quando hanno ascoltato quel drammatico racconto. Una situazione che inevitabilmente l’ha sorpresa.

La conduttrice tv ha parlato così del tumore al seno: “Quando ho avuto la notizia non l’ho detto a nessuno, nemmeno a mia madre, a mio marito, alle mie sorelle o ai miei amici. Avevo solo bisogno di elaborarlo. Sono rimasta scioccata, non sono mai stata malata un giorno in vita mia. Non fumo. Bevo raramente. Il tumore al seno non è presente nella mia famiglia”.

Conduttrice tv annuncia in diretta di avere un tumore al seno

Non si è fermato qui il racconto della conduttrice tv, che soffermandosi ancora sul tumore al seno ha fatto sapere: “Eppure eccomi qui, con un cancro al seno al terzo stadio. È difficile dirlo ad alta voce. Sto imparando che, qualunque sia l’inferno che attraversiamo, sono ancora follemente innamorata di questa vita. E il solo fatto di essere viva mi fa sentire diversa ora”. La scoperta della giornalista è avvenuta ad ottobre, prima di partire verso Israele per parlare della guerra con Hamas.

Ad avere il cancro è Sara Sidner, famosa giornalista della CNN, la quale ha invitato le donne a sottoporsi alla mammografia, esame fondamentale per scoprire eventuali tumori. Lei ha già cominciato il secondo ciclo di chemio e successivamente dovrà effettuare un intervento di mastectomia bilaterale. Sa che ci sono molte possibilità di guarire, anche se purtroppo le donne di colore hanno statisticamente il 41% in più di perdere la vita rispetto a quelle bianche.

Please for the love of God get your mammograms and do your self exams. I want you to thrive my sisters. 🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷 pic.twitter.com/jIuW8WwSb2 — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) January 8, 2024

Sidner, 51 anni, è una reporter americana co-conduttrice della CNN News Central, per quanto concerne la versione mattutina. Nata in Florida, ha il papà afroamericano e la mamma britannica. Ha una laurea in Telecomunicazioni e ha lavorato in varie zone, come Gerusalemme, Nuova Delhi e Abu Dhabi per citarne alcune.