Novità importante in arrivo per Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato da uno dei maggiori protagonisti del programma di Milly Carlucci, Ivan Zazzaroni. Il giudice ha partecipato in qualità di ospite alla trasmissione Tango, condotta da Luisella Costamagna. E se l’è sentita di informare il pubblico, nonostante ancora non ci sia stato un comunicato ufficiale.

Parlando di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni ha vuotato il sacco e ha preannunciato una svolta inaspettata per i telespettatori di Rai 1. Ovviamente ci sarà grande gioia per gli amanti di questo programma, che potranno assistere a qualcosa che finora non era mai stato proposto.

Ballando con le stelle, l’annuncio di Ivan Zazzaroni

A proposito di quanto detto da Ivan Zazzaroni, se ne stava parlando da diverse settimane, anzi forse mesi. Però nessuno si era sbilanciato du questo possibile cambiamento della Rai. Invece Ballando con le stelle è pronto per una novità assoluta, che farà divertire e appassionare milioni di italiani.

Durante Tango su Rai 2, Zazzaroni ha rivelato: “Lo spin off so che saranno quattro puntate di venerdì. Non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo De Andreis”, che sarebbe un autore di Ballando con le stelle. Le date dovrebbero essere dal 9 al 30 maggio 2025, mentre per quanto riguarda i giurati, non ci dovrebbero essere variazioni: “Ti immagini Milly che cambia?”.

Ballando con le Stelle avrà uno spin off con la stessa giuria. https://t.co/5G1RhVOz8C — Daniele Lombardi (@DaniLombardi03) March 8, 2025

In questo spin off di Ballando con le stelle, oltre appunto a Zazzaroni, ci sarebbero sempre Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.