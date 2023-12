Adriano Celentano è arrivato a sorpresa durante Domenica in. Il cantante è intervenuto in collegamento per salutare il giornalista, scrittore, disegnatore, autore, conduttore televisivo e radiofonico Vincenzo Mollica, ospite di Mara Venier, che si prepara a portare la sua storia a teatro con L’arte di non vedere, lo spettacolo che debutterà l’11 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

“Ciao Vincenzo, bella questa idea di fare uno spettacolo sulla cosa più importante di ognuno di noi: la vista. Solo tu potevi avere un’idea così preziosa. Ed è fantastico sapere che mentre la tua vista, purtroppo, ha dei cedimenti, tu piano piano scopri che solo attraverso l’arte di non vedere ti accorgi che tra le cose più belle che hai fatto, le migliori saranno sempre le cose più semplici. È questa la tua forza, cogliere il necessario”, ha detto Adriano Celentano.

Adriano Celentano, l’annuncio: “Torno in televisione”

Visibilmente emozionato per la presenza del cantante, Vincenzo Mollica lo ha ringraziato pubblicamente: “Grande Adriano. Mi alzo quasi in piedi, anche se le gambe non me lo permettono, per rendere omaggio ad Adriano che mi ha permesso ancora una volta di fare il mio mestiere, ci ha dato una notizia, c’è un programma nuovo. Che Dio lo benedica sempre fino a quando ha voglia di fare cose belle come fa. Ciao Adriano, ciao Claudia”, ha detto lo storico critico.

Poi, l’annuncio inaspettato di Adriano Celentano. Il cantante, invitato per salutare Vincenzo Mollica, ha stupito per aver colto l’occasione e annunciare il suo ritorno in televisione, ma non in Rai. Il Molleggiato avrà un programma su La7 e lo ha annunciato proprio dalla concorrenza Rai lasciando anche Mara Venier un po’ imbarazzata. “Il programma che ho appena finito di preparare ti piacerà tantissimo. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni”.

“Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7. Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l’importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore. Le pensa e appaiono nei vicoli, nelle strade, sui monti, nelle spiagge. Applaudiranno tutti. Ciao Vincenzo”, ha concluso Adriano Celentano.