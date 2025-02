Nel corso dell’ultima puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si è approfondito il tema delle storiche rivalità nel mondo della televisione italiana. Tra le più celebri, quella tra Mike Bongiorno e Pippo Baudo, Heather Parisi e Lorella Cuccarini, e Raimondo Vianello e Corrado. La rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, ad esempio, risale agli anni ’80, durante il programma Fantastico. Secondo quanto riportato, Pippo Baudo avrebbe deciso di affiancare la giovane Cuccarini alla già affermata Parisi, scelta che non fu ben accolta da quest’ultima, innescando una competizione che sarebbe durata negli anni.

Ospite da Caterina Balivo, reduce dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle, il giudice Guillermo Mariotto, spesso al centro delle polemiche. Lo stilista è tornato a far parlare di sé in un’altra occasione, questa volta durante la trasmissione La Volta Buona. Durante la trasmissione, Guillermo Mariotto, noto giudice di Ballando con le Stelle, ha fatto una rivelazione sorprendente riguardante una clamorosa lite avvenuta tra due conduttori durante Miss Italia.

“Guarda che Zeudi…”. Iago ‘rivolta’ il Grande Fratello: ha scoperto la sua strategia su Helena





Mariotto parla della lite tra Mike Bongiorno e Loretta Goggi a Miss Italia

Lo stilista ha rivelato i dettagli della lite tra Mike Bongiorno e Loretta Goggi avvenuto durante Miss Italia 2007. Secondo Mariotto, Loretta era molto irritata anche nel backstage, e a suo avviso la sua reazione era del tutto comprensibile. “Io quella sera c’ero e ricordo tutto. Per via di uno sponsor, Miss Italia si aprì con Mike e Fiorello, entrambi legati a quel marchio. La durata lunga dello sketch fece sì che Loretta si arrabbiò moltissimo. E devo dire che si arrabbiò anche suo marito”.

“Guardate che lei era furiosa da prima di scendere le scale e furiosa durante, così come era furiosa dopo. Ho sentito le urla in camerino. Questa cosa è durata tutto il giorno. Guardate che è stata una cosa grossa. Io ero lì e sentivo nei camerini gli strilli e le urla e mi rendevo conto che la cose era di una gravità enorme.Posso dire che è stata fomentata in quei momenti dietro le quinte”, ha concluso Mariotto.



Tranquilli come Loretta Goggi all'inizio di Miss Italia 2007 contro Mike Bongiorno pic.twitter.com/nBJtwrfqfE — Gianluigi (@Giangiology) August 17, 2016

Nel corso della puntata andata in onda venerdì su Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo, Mariotto ha vissuto un momento inaspettato: ha ricevuto una lettera in diretta. A scrivergliela è stata Rossella Erra, figura ben nota al pubblico di Ballando con le Stelle, con la quale il giudice ha avuto più volte accesi confronti nel corso del programma. Pur riconoscendo le differenze tra loro – alcune delle quali messe in luce nel messaggio –, la donna ha affermato di avere affetto per lui e di ritenerlo parte della sua seconda famiglia, ovvero quella di Ballando con le Stelle.