La storia di Manuela e Stefano è quella che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico di Temptation Island. Già nella prima puntata Manuela si è detta molto insoddisfatta del suo rapporto con il fidanzato, che non le dimostra amore e la tratta come un oggetto. Inoltre, parlando della loro intimità di coppia ha definito Stefano un animale, in quanto poco affettuoso.

Poi è stato un susseguirsi di scambi di accuse tra i due ed è emerso tutto il rancore che li divide. Stefano ha visto la fidanzata spendere bellissime parole per il single Luciano, a cui è sempre più vicina. A Manuela, invece, sono stati mostrati dei video, nei quali Stefano dice che si vergogna di lei e la definisce “psicopatica e insicura”. Alla fine sono usciti separati dal reality delle tentazioni e ma hanno impiegato poco tempo a rifarsi una vita amorosa. Entrambi, infatti, hanno scelto di proseguire la conoscenza con i single conosciuti nel villaggio. Stefano con Federica e Manuela con Luciano.

Manuela Carriero all’ultimo falò è arrivata agguerrita e decisa a mettere la parola fine alla sua storia d’amore con il compagno Stefano Sirena. Non prima, però, di avergli rifilato un sonoro schiaffone. Il confronto davanti al falò tra i due ex è stato forte e non sono mancate le tensioni. Tanto che Stefano – provato dalla discussione – si è dovuto addirittura allontanare dalla postazione per sfogare con lacrime amare frustrazione e delusione.





Al magazine di Uomini e Donne, Manuela Carriero ha spiegato che non riesce a vedere qualcosa di buono in Stefano Sirena. “Non riesco a trovare qualcosa di buono, e mi dispiace molto. Penso di aver vissuto per anni una storia in cui amavo incondizionatamente, per tutti e due”. Poi ha raccontato dei suoi problemi familiari: ha perso il padre quando aveva 15 anni e pertanto ha dovuto lasciare gli studi per lavorare, poi la madre è caduta in depressione e lei e i suoi fratelli sono stati affidati ad una casa famiglia da cui é andata via a 18 anni.

“Ho rinunciato alla spensieratezza della mia età, al divertimento, alle serate tra amici, praticamente a tutto, perché con i soldi che guadagnavo dovevo pagare l’affitto e le bollette” ha spiegato tristemente Manuela, raccontando che con i sacrifici fatti è riuscita ad ottenere dal giudice l’affidamento dei fratelli. Infine ha riservato dolci parole per il tentatore Luciano Punzo di cui si è innamorata dopo un lungo corteggiamento da parte di quest’ultimo: “È una persona fantastica per il suo cuore grande, la simpatia, il sorriso che ha contagiato tutti – ha raccontato Manuela Carriero -. Ho percepito subito che avesse qualcosa in più. È un ragazzo buono, genuino, semplice, educato”.