Importante aggiornamento direttamente da Paolo Del Debbio sul suo futuro a Mediaset. Sono state innumerevoli le voci circolate sul conduttore, ma adesso proprio lui ha rotto il silenzio durante un suo intervento al programma radiofonico Un giorno da pecora, presentato da Giorgio Lauro e Brenda Lodigiani.

Ma Paolo Del Debbio non si è soffermato solamente sul suo futuro a Mediaset, ma anche su parti della sua vita più privata: “Sono stato in seminario dai 16 ai 18 anni, quel mondo mi affascinava molto e ad un certo punto pensai seriamente di diventare prete. Sono stati due anni tra i più belli della mia vita. Per qualche anno ho avuto il dubbio se avessi fatto bene o no”.

Paolo Del Debbio, l’annuncio ufficiale sul suo futuro a Mediaset

Paolo Del Debbio ha anche detto la sua sull’elezione del prossimo papa, dopo la morte di Francesco: “Non faccio previsioni, ma devo dire che i nomi circolati finora, italiani compresi, non mi sembrano all’altezza dei predecessori di papa Francesco”. Poi l’annuncio su cosa farà in futuro, ovvero se andrà via da Mediaset oppure no.

Del Debbio resterà saldamente alla conduzione di Dritto e Rovescio: “Non ho intenzione di lasciare il programma che conduco, sto bene dove sono. Le critiche? Io la tv la so fare così, se non piace me ne vado. Ma secondo una ricerca, il mio programma risulta il più equilibrato, anzi con uno squilibrio a sinistra. Se ho parlato con Pier Silvio Berlusconi? Sì, mi ha detto che è contento del mio lavoro”.

Del Debbio presenta Dritto e Rovescio dal 2019, mentre dall’anno scorso ha iniziato a condurre anche 4 di sera. E la sua esperienza è destinata a proseguire anche in futuro.