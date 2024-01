Momento alquanto delicato per il cantante italiano Cricca, che si è fatto apprezzare in uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Ha annunciato di aver deciso di sparire e di andarsene dall’Italia per cercare di riprendersi psicologicamente altrove. Non starebbe affatto bene e ha voglia di ricaricare le batterie perché la vita lo sta mettendo di fronte ad ostacoli importanti.

Grande tristezza dei suoi fan, che non immaginavano questa situazione vissuta dal cantante italiano. Ora che ha annunciato di voler sparire dall’Italia non sappiamo per quanto tempo, tutti lo staranno sicuramente incoraggiando. Non è escluso che sia stato inondato da numerosi messaggi in privato, infatti i suoi sostenitori vorranno vederlo al più presto nuovamente felice.

Leggi anche: “Perché mi ritiro dalla musica”. L’annuncio della cantante sconvolge il pubblico





Cantante italiano annuncia di voler sparire dall’Italia: “Ho paura”

Queste le parole di Cricca, che ha rivelato ai suoi supporter l’intenzione di sparire dall’Italia per cercare nuovi stimoli in Africa: “Ciao a tutti, sto andando in Togo, Africa. Insieme a mamma. Voglio staccare la spina e vivere. Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo, la vita per quanto sia bella è altrettanto stro*** e difficile, a volte. E in questo periodo, in cui ci sono un bel po’ di punti interrogativi qua e là, ho deciso di prendere e partire”.

A fare questa sorprendente rivelazione è il cantante ex protagonista di Amici, che ha aggiunto nelle Instagram stories: “Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo. Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quando torno ve le faccio vedere. Ciao belli”.

Cricca, classe 2004, ha fatto parte di Amici 22 ed è stato eliminato nel corso del serale. Risultava essere fidanzato con la ballerina Isobel, conosciuta proprio nel talent di Maria De Filippi, ma visto il suo annuncio delle scorse ore sembrerebbe che ci sia stata la fine della loro relazione.