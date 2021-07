“Ridicola!”. Heather Parisi, cosa spunta in rete dopo la scomparsa di Raffaella Carrà. Scoppia la bufera

Raffaella Carrà, polemiche dopo il messaggio di Heather Parisi scritto il giorno dopo la scomparsa dell’artista. Tra le righe, molti utenti hanno ‘intercettato’ la frecciatina rivolta alla vip della televisione, Lorella Cuccarini. Tutto alla luce di un passato che avrebbe visto la stessa di Cicale attaccare duramente un programma di Raffella Carrà.

Silenzio e sconforto non appena appresa la notizia del decesso di Raffaella Carrà. Un dolore che ha poi lasciato lo spazio ai ricordi e alle parole commosse che Heather Parisi ha deciso di condividere per omaggiare l’artista e collega: “È contro la mia natura “to mourn” pubblicamente. Non l’ho mai fatto, neppure quando sono mancati gli affetti di famiglia credo faccia parte della mentalità di noi Americani, che siamo molto diversi in questo dal carattere Latino”.

“In questa occasione l’ho fatto per una ragione in più, un patto e una promessa, quella di mantenere “nostro” ciò che è stato “nostro”. “E se la gente non capisce?”… “ce ne faremo una ragione, in silenzio spesso si dice di più che con mille parole”.





Ma il pubblico non dimentica quando nel 2015 Heather criticò duramente il programma della Carrà, Forte Forte Forte, definito dalla showgirl una “recita scolastica”. Una discrezione apprezzata da molti ma che rema anche contro non hanno perso occasione per attaccare duramente la showgirl in video sul traghetto a Hong Kong dove vive con la famiglia.

“Chi ti conosce non ha mai avuto dubbi, l’amore non ha bisogno di parole di circostanza, che spesso sono inutili. Il silenzio dice molto di più”. Ma c’è anche chi alza il coro intonando un sonoro: “Ridicola!”. E sempre di recente, a proposito di discrezione, la stessa Parisi ha lanciato una dura frecciatina che in molti hanno riferito alla Cuccarini: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.