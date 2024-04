The Voice Senior, l’ultima attesissima puntata. E finale a 4 per il programma di Antonella Clerici che, iniziato a febbraio scorso subito dopo Sanremo, quest’anno ha registrato grandi ascolti. Dopo tutta la prima parte della serata, con le esibizioni i 12 finalisti, poco prima della mezzanotte la conduttrice ha annunciato i 4 concorrenti ammessi al round finale per contendersi la vittoria di questa edizione.

Ossia Sonia Zanzi del team Clementino, Mario Rosini del team Arisa, Diana Puddu e Luca Minnelli del team Gigi D’Alessio. Nessun concorrente del team Loredana ha dunque avuto accesso alla fase finale, ma Antonella Clerici si è comunque complimentata con la Bertè ricordando che ha “già vinto sia l’edizione Senior che quella Kids”. Palco poi ai finalisti, che hanno portato ovviamente il loro cavallo di battaglia.

The Voice Senior finale, chi ha vinto

Alla fine delle performance, il verdetto: trionfa Diana Puddu. La cantante sarda, che sin dalla sua prima esibizione a The Voice Senior ha incantato giuria e pubblico, ha battuto Mario Rosini, Sonia Zanzi e Luca Minnelli con più del 45% dei voti. Queste le altre percentuali: Mario Rosini 28,40%, Sonia Zanzi 16,11%, Luca Minnelli 10,44%.

Diana Puddu, dopo aver eseguito in maniera impeccabile Un’emozione da poco, venerdì sera ha cantato anche È tutto un attimo e Ti sento, ricevendo solo complimenti, sia in studio, che sui social. “La tua Sardegna ti ha premiata” ha detto Antonella Clerici durante i festeggiamenti finali alla vincitrice. Ma la sua è stata una vittoria annunciata, ma anche meritata.

Il momento più atteso, Antonella non tenerci sulle spine! Vince la quarta edizione di #TheVoiceSenior…?! 🏆 @RaiUno @RaiPlay pic.twitter.com/F5aayYaWvv — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 5, 2024

Ma c’è qualcosa che la nostra Diana non sa cantare? Impossibile pensare sia un’autodidatta 🎤 #TheVoiceSenior nell’anima 🤍 pic.twitter.com/r2qL5harme — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 5, 2024

Un percorso ricco di emozioni e musica quello che abbiamo percorso insieme a Diana Puddu . Viva #TheVoiceSenior e Viva la vita! 🏆❤️ @RaiUno @RaiPlay pic.twitter.com/SOVznsm5jQ — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 5, 2024

E infatti, cosa più unica che rara, la vittoria della casalinga sarda ha messo d’accordo tutti: quasi la totalità dei commenti sui social sono in favore della vincitrice del programma, un vero successo: “Una vittoria strameritata! Autodidatta con una voce pazzesca ha incantato tutti”, ”Questa si che è una vincitrice giusta, un trionfo vero. Qui c’è stato il merito ed è giusto che sia finita così”, si legge. E ancora: “Il talento e la semplicità, tu mi hai rubato il cuore”. “Una degna vincitrice di quello che è un programma magnifico”, “Vittoria meritata, come lei nessuna mai. E comunque questo programma piccolo gioiello capolavoro della televisione Italiana”.