Tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice l’amore sembra andare a gonfie vele. La loro storia, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, sta ora vivendo un’intensa fase di consolidamento lontano dalle telecamere. E pensare che tutto è cominciato in un contesto decisamente complicato: Alfonso era entrato nel reality con l’obiettivo di riconquistare Federica Petagna, sua ex compagna dopo l’esperienza a Temptation Island. Un tentativo destinato però a fallire, soprattutto quando Federica ha iniziato una relazione con Stefano Tediosi, conosciuto proprio nel programma estivo.

Dopo l’inevitabile rottura con Federica, Alfonso ha cercato conforto prima tra le braccia – o meglio, tra gli sguardi – di Mariavittoria Minghetti, senza però trovare quella scintilla duratura. È stato solo verso dicembre che ha rivolto le sue attenzioni a Chiara Cainelli, la quale inizialmente aveva mantenuto un certo distacco. Ma la determinazione di Alfonso ha fatto breccia: giorno dopo giorno, è riuscito a conquistarla, fino a dichiararsi innamorato. L’eliminazione del ragazzo a febbraio aveva sollevato dubbi sull’effettiva solidità del legame, lasciando Chiara da sola in Casa e molti spettatori convinti che, una volta fuori, la storia si sarebbe dissolta come tante altre.

Chiara, il primo compleanno dopo il GF. E con Alfonso

E invece no. A dieci giorni dalla finale, la coppia è più unita che mai. Appena spenti i riflettori sul reality, Chiara e Alfonso sono partiti per Trento, città natale della ragazza, per far visita alla sua famiglia. Un viaggio che, purtroppo, è stato turbato da un episodio increscioso: due ladre si sono introdotte in casa di Chiara e l’hanno persino aggredita. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze. Superato lo spavento, la coppia si è poi trasferita a Napoli, terra d’origine di Alfonso, dove ha avuto modo di incontrare i parenti del ragazzo e ritrovare una grande amica conosciuta al GF, Zeudi Di Palma.

Oggi, mercoledì 9 aprile, Chiara festeggia i suoi 26 anni e ha scelto proprio Napoli per celebrare questo traguardo. Ieri notte, poco prima della mezzanotte, la coppia ha condiviso un momento molto tenero: Alfonso ha pubblicato una storia in cui si vede Chiara spegnere la candelina prima di baciarlo, con una dolce dedica: “Io, tu e Napl”, una frase breve ma piena di significato. Una dimostrazione ulteriore di quanto il legame tra i due stia diventando sempre più profondo, smentendo tutte le previsioni più scettiche sul loro futuro insieme.

E non finisce qui. La giornata di festeggiamenti proseguirà con una serata speciale in compagnia di due ex coinquiline del reality: Shaila Gatta e, ancora una volta, Zeudi Di Palma. Le tre ragazze, molto unite durante la permanenza nella Casa, sembrano aver mantenuto un rapporto sincero anche lontano dai riflettori. Una festa che sa di rinascita per Chiara, tra affetti sinceri, nuove amicizie e un amore che, contro ogni pronostico, ha superato le prove del tempo e delle telecamere.