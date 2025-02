Martedì 4 febbraio segna il ritorno su Rai 2 di Stasera tutto è possibile, lo show più divertente e imprevedibile della televisione italiana, guidato dall’irresistibile Stefano De Martino. Grazie al suo carisma e alla sua spontaneità, il conduttore partenopeo ha reso il programma un vero fenomeno televisivo.

La seconda puntata promette grande spettacolo, con una formazione di ospiti pronti a cimentarsi in prove esilaranti. Tra i protagonisti della serata ci sarà una presenza esplosiva, affiancata da volti noti della comicità e dello spettacolo: Carmen Di Pietro, Peppe Iodice, Giulia Vecchio, Ciro Priello e Mara Maionchi saranno in prima linea per regalare momenti di puro divertimento. Ad arricchire ulteriormente il cast fisso dello show, ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, veri e propri pilastri della trasmissione.

Stefano De Martino ha chiamato lei a Stasera tutto è possibile

Il successo dello show è senza dubbio merito di Stefano De Martino, ormai riconosciuto come uno dei conduttori più apprezzati del panorama televisivo italiano. Con il suo spirito ironico e la capacità di coinvolgere ospiti e pubblico, ha trasformato ogni episodio in uno spettacolo entusiasmante.

Il suo talento per l’improvvisazione e la battuta pronta lo rende la scelta ideale per la conduzione di un programma dove il caos e il divertimento sono elementi imprescindibili. Con un mix esplosivo di comicità, prove bizzarre e momenti imprevedibili, Stasera tutto è possibile continua a confermarsi un punto di riferimento per il martedì sera.

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 4 febbraio, alle 21.20 su Rai 2. Non resta che prepararsi a un’esperienza all’insegna delle risate, tra sketch esilaranti e sfide fuori dagli schemi. Chi riuscirà a superare le prove più folli? Una cosa è certa: il divertimento è assicurato.