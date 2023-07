Che fine ha fatto Mascia Ferri? Sono in tanti a ricordare la protagonista del Grande Fratello 2. Già, fu l’edizione vinta dall’allora promotore finanziario Flavio Montrucchio, oggi apprezzato attore e marito di Alessia Mancini, ma anche quella di Emanuela “Lalla Sempio”, Amata “Tati” Albero e Francesco Maria Gagliardelli. Loro arrivarono rispettivamente seconda, terza e quarto.

Mascia Ferri, invece, all’epoca 28enne barista di Ravenna, fu eliminata, ma lasciò decisamente il segno. Non solo perché, inutile negarlo, era ed è, una gran bella – e prosperosa – ragazza oggi signora 50enne. Ma anche perché, insomma, fu una delle prime concorrenti di un reality che ha fatto la storia della tv italiana. Piaccia o non piaccia. Fu una delle partecipanti più amate dal pubblico. Ma oggi, che lavoro fa? Che fine ha fatto? Andiamo scoprirlo.

La nuova vita di Mascia Ferri: “La popolarità mi ha dato tanto”

Qualche tempo fa Mascia Ferri rilasciò un’intervista in cui parlava di quanto fosse stata importante la popolarità data dal Grande Fratello 2. Oggi, giovedì 26 luglio, l’ex gieffina compie 50 anni. Mascia è nata infatti 26 luglio del 1973 e, dopo aver ottenuto il diploma, ha iniziato a lavorare sia come barista che come ragazza immagine per diversi locali della nota località sulla Riviera Romagnola Milano Marittima.

Ebbene oggi Mascia Ferri è diventata un’imprenditrice di successo. Gestisce infatti la bellezza di sette attività nella città che le ha dato i natali, cioè Ravenna. Ma se da un lato la popolarità le ha permesso di costruirsi una nuova vita, una carriera gratificante, dall’altro il successo e la fama l’hanno costretta ad affrontare alcuni problemi: “Non posso negare che fui costretta ad assumere una guardia del corpo a tempo pieno – disse non molto tempo fa -. Ho iniziato a soffrire di claustrofobia, cosa di cui non avevo mai sofferto. Venivo assalita ovunque mi trovassi. Da Roma in giù, non potevo mai fermarmi in nessun autogrill, nemmeno per andare in bagno”.

Per fortuna il peggio è passato e oggi Mascia Ferri si gode la sua nuova vita al fianco del marito Cristiano Ricciardella, sposato 17 anni fa, e delle sue due figlie Nina e Lola. Non contenta, oltre ad aver conquistato la fama al Grande Fratello e aver intapreso diverse attività imprenditoriali, Mascia è anche una giocatrice professionista di poker. Qualcos’altro?

