“Così ho capito di essere gay”. Guillermo Mariotto lo rivela in tv: “Dopo quella volta…”

Una vita non sempre facile quella di Guillermo Mariotto, vissuta tra alti e bassi ma senza cedimenti. In Italia la popolarità è arrivata grazie a Milly Carlucci e a Ballando con le stelle. Giudice dal sorriso contagioso che non risparmia comunque stoccate all’occorrenza. Oggi si è voluto raccontare nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1 ospite di Serena Bortone. È partito da lontano, da poche ore dopo la sua nascita.



Nato con una milza molto grande, grazie alle cure e alle preghiere della nonna è riuscito a sopravvivere. “Io producevo molti più globuli rossi del dovuto e ho rischiato la leucemia, che poteva essere mortale in quelle condizioni – ha raccontato Guillermo Mariotto -. Mia nonna iniziò a pregare e mi sono salvato, è stato un miracolo. Non mi hanno mai detto nulla in modo esplicito, capivo che c’era qualcosa che non andava, mi facevano fare punture dolorosissime”.



Quindi Guillermo Mariotto ha continuato: “Poi mia madre mi consegnò a mia nonna, che era infermiera, ricordo il momento esatto in cui mi diede a nonna e andò via piangendo. Mi commuovo ancora al ricordo, devo aver avuto un anno e mezzo”. Spiega però di aver amato tantissimo la nonna. Poi è passato a parlare del tema della sua sessualità.







Ha raccontato i suoi primi amori, un uomo e una donna, e di come si sia reso conto della sua natura. “Tiziana e Pablito mi piacevano nello stesso modo. Ho pensato ‘che bello mi piace tutto’, quindi quel momento non fu drammatico, pensai di essere bisessuale – ha proseguito Guillermo Mariotto -. Ma quando Tiziana iniziò a chiedermi qualcosa, perché voleva possedermi, questa cosa mi soffocò e capii che non mi piacevano le donne”.



Nato a Caracas, in Venezuela, il 13 aprile 1966 sotto il segno dell’Acquario. La madre di Guillermo Mariotto è venezuelana, mentre il padre è italiano. Guillermo si è laureato a San Francisco, alla California College of Arts and Craft dove si è formato nel design e si è introdotto nell’ambito artistico. Dopo aver conseguito il diploma, decide di girare il mondo, fino a stabilirsi a Milano, dove muove i primi passi nel mondo della moda. collaborando con noti marchi, come Dolce&Gabbana e Krizia.