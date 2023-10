Sono ore di ansia e paura per il destino di Gaza, la guerra che Israele ha scatenato una settimana fa in risposta agli attacchi folli di Hamas in cui hanno perso la vita oltre 1300 persone (dato purtroppo provvisorio e destinato a salire) non accenna a raffreddarsi. Tutti i fronti sono caldissimi e ogni ora è seguita con estrema attenzione. Sul campo la differenza di forze non ammette un confronto. Fuori la situazione è più complessa con il rischio escalation da evitare in tutti i modi.

Anche i cronisti italiani seguono con grande attenzione la vicenda. Da quando sono parti gli attacchi sono aumentati i minuti, ora ore, di servizi dedicati alla crisi mediorientale. Una considerazione, secondo alcuni non troppo felice, ha fatto scoppiare il panico in casa Rai con una giornalista di prima fascia finita nel mirino. Si tratta di un volto storico del tg che venerdì, durante la trasmissione Restart ha spiegato con una similitudine le proporzioni di uno sgombero di Gaza.





Guerra in Israele, polemiche per una frase della giornalista Maria Cuffaro

“Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato così come spostare un milione di persone a Nord – spiega Maria Cuffaro analizzando le drammatiche ore della città, in attesa dell’annunciato raid via terra dell’esercito israeliano”, ha detto. E ancora “Immaginate Gaza, una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo”.

Per la maggior parte dei telespettatori il paragone è stato innocente. Non così per il giornalista partenopeo Angelo Forgione ha condiviso polemicamente su X (l’ex Twitter) lo spezzone video”. “Maria Cuffaro, esperta in tematiche internazionali, romana di padre siciliano, pesca inopportunamente Napoli per rendere l’idea del caos di Gaza in guerra. Ancor più gratuita la citazione di Scampia, della quale tutto si può dire tranne che sia caotica”.

#MariaCuffaro, esperta in tematiche internazionali, romana di padre siciliano, pesca inopportunamente #Napoli per rendere l'idea del caos di #Gaza in guerra.

Ancor più gratuita la citazione di #Scampia, della quale tutto si può dire tranne che sia caotica. pic.twitter.com/UWLtcIMhpo — Angelo Forgione ✒️ (@angelo_forgione) October 13, 2023

Nel dibattito il deputato campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “La narrazione di Napoli con paragoni improbabili e improponibili offerta dalla giornalista Maria Cuffaro è semplicemente vergognosa. Paragonare in senso denigratorio la nostra città, e Scampia in particolare, alla situazione tragica di Gaza è davvero inqualificabile”. Parole che hanno spinto Cuffaro a intervenire: “Non volevo paragonare Gaza a Napoli per condizioni, ma per popolazione e densità. Mi scuso se ho offeso la sensibilità dei napoletani. Nella fretta della diretta ho fatto un errore. Mi scuso con tutti: lavoriamo da giorni perché la guerra, questa guerra è una enorme tragedia”.