Mirko e Perla, anche se lontani (lui a casa sua, lei in quella del Grande Fratello) si parla ogni giorno della coppia scoppiata a Temptation Island e riunita al reality di Canale 5. Non sono tornati insieme, almeno per il momento, anche perché la magia si è interrotta nel momento in cui la produzione ha fatto diventare anche Greta una concorrente ufficiale. E alla fine, altro colpo di scena, lui è stato eliminato al televoto e le due stanno provando a diventare “meno nemiche”.

In questi giorni è stato il compleanno di Perla e Greta le ha scritto un bellissimo messaggio. Mirko? Secondo i fan dei Perletti la Storia Instagram con sfondo bianco era dedicata a lei. Un omaggio al suo giorno secondo molti, visto che il bianco è il suo colore preferito. Il grande pubblico ha conosciuto i tre a Temptation Island 2023. Per Greta non era la prima volta in tv ma ora si scopre che nemmeno per la ex coppia lo era.

Leggi anche: “Beatrice? Ora posso dirlo”. Grande Fratello, Mirko spara la super-bomba: “Ho visto dentro la casa”





Mirko e Perla mai visti prima, il video virale

Proprio in queste ore su TikTok è infatti diventato virale un video di qualche tempo fa in cui Mirko Brunetti, ai tempi ancora fidanzato con Perla Vatiero, ha avuto il suo momento su Sky Sports. Nel filmato, lui viene presentato come un “portiere professionista di ottimo livello” e nell’intervista pre gara si è detto fin da subito “carichissimo” per il match e pronto a entrare in azione. Indossa la casacca verde da portiere del Paris Saint Germain.

Poco dopo nel video ecco Perla Vatiero. Anche lei è in tenuta sportiva, con una maglia dedicata all’Italia: è lì “per il tifo Perlitas”, ma è anche scesa in campo dicendosi pronta a fare ben sei gol, addirittura. Peccato che alla fine il risultato sia stato una sconfitta…

Il filmato “riportato alla luce” su TikTok che immortala Perla e Mirko in tv ben prima della loro partecipazione al docu-reality di Filippo Bisciglia ha presto fatto il pieno tra like e commenti. Ma soprattutto ha riscatenato i fan dei Perletti, che tanto vorrebbero un ritorno di fiamma.