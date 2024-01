Affari tuoi, nell’ultima puntata andata in onda è protagonista Angela, concorrente della Calabria. Pacchista da settimane, è accompagnata in studio dal marito Giovanni e, stando ai commenti piovuti sulla piattaforma X, si è subito conquistata l’affetto del pubblico. Simpatica, allegra e con sorriso contagioso. Ma poco fortunata. La partita si mette subito male, con diversi pacchi “rossi” eliminati.

E secondo il pubblico da casa anche il Dottore ci mette del suo perché fa tirare ad Angela e al marito Giovanni 6 pacchi e chiede per ben 3 volte il cambio. Alla fine va peggio che mai, considerando che le ultime gare sono andate sempre a favore dei concorrenti: in uno dei due pacchi rimasti ci sono 200 euro e nell’altro 10mila. Quindi il ritorno del gioco della Regione Fortunata, che da tempo non si vedeva.

Affari tuoi, “tutto falso”: il sospetto del pubblico

Il primo tiro vale 100mila euro e la coppia sceglie il Veneto, “che ha salvato per due volta la vita a mio padre”. Ma niente, la Regione fortunata non è il Veneto e si passa al secondo tentativo, che vale 50mila euro. Angela sceglie la Basilicata e a quel punto Amadeus si dirige verso il pubblico e chiede a tre spettatici quale regione avrebbero scelto.

“Emilia Romagna”, dicono tutte e tre. E in effetti la Regione fortunata è proprio quella, come svela poi il conduttore aprendo la busta. Angela va via a mani vuote ma con la vicinanza del pubblico social di Affari tuoi. Che però accusa anche il programma, come si legge su Libero Quotidiano che riporta diversi ’tweet’.

E le ragazzine che continuavano a ridere perché era tutto palesemente FALSOOO.

Tra un “Mi dispiace tanto che non hai vinto ma il Dottore è stato veramente cattivo a farti tirare 6 pacchi e a chiederti 3 volte il cambio” e un “Povera Angela, tanto carina, speravo vincesse” anche i sospetti. Come “Spiegatemi la questione della regione fortunata che era palesemente l’Emilia Romagna a detta di tutti, non guardo spesso Affari Tuoi e non ho capitooo”, “Ma quando verrà di nuovo incriminata la trasmissione Affari tuoi per truffa?? Credo molto presto” fino a “E le ragazzine che continuavano a ridere perché era tutto palesemente FALSOOO“.