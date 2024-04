“Vabbè, guardate il collo!”. Belve, la scoperta choc di alcuni spettatori su Francesca Fagnani. In tanti infatti hanno notato che qualcosa al suo collo era qualcosa che non poteva passare inosservato. È successo durante l’ultima puntata di Belve, quella andata in onda martedì 16 aprile 2024 e con ospiti, tra gli altri, Simona Ventura e Marcella Bella.

E proprio in questa occasione, in molti hanno notato qualcosa di personalissimo di Francesca Fagnani. In quella che è stata una puntata interessante, ma non di certo al passo delle precedenti (Fedez o Alessandro Borghi, per citarne alcuni), molti hanno quindi focalizzato l’attenzione sui particolari della giornalista. Soprattutto su uno: un gioiello che ha fatto impazzire tantissimi utenti sui social.





Durante la puntata, sopratutto con Simona Ventura, sono stati toccati alcuni argomenti pesanti, come quella brutta accusa fatta alla donna riguardo l’assunzione di droga: “È stata fatta girare da persone che volevano farla girare. Volevano far girare la voce, eh?, non la droga. E poi ho anche capito perché…”. Poi la conduttrice Rai racconta di quel brutto aborto: “Non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato”.

Un bambino del quale il padre, all’epoca, “non ha mai saputo niente”. E tra una chiacchiera e l’altra tra la Fagnani, Marcella Bella, Simona Ventura e Ilenia Pastorelli, la bella giornalista ha sfoggiato alcuni gioielli che hanno fatto girare la testa a tutti, sia per la bellezza che per il costo. In molti infatti, in diretta, sono andati a vedere di cosa si trattava e quanto costava.

Il riassunto dell'intervista di Francesca Fagnani fatta stasera a Marcella Bella a #Belve e 🤣🤣🤣#marcellabella pic.twitter.com/vJXZxFHIQE — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) April 16, 2024

Ad esempio, il collier scelto dalla Fagnani, firmato Pasquale Bruni, ha un prezzo di 27.380 €. Mica bruscolini insomma, ma non è finita qua. Il choker, sempre dello stesso brand, ha invece un costo di 67.600€. Prezzi non di certo per tutti. Chi ci sarà invece alle prossime puntate? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni e gustarsi le prossime interviste della fenomenale Francesca Fagnani.

