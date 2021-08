Impossibile non ricordare della bravissima cantante di ‘Amici 12’, Greta Manuzi. Oltre alle sue indiscusse qualità artistiche, è sempre stata apprezzata ed è finita al centro dell’attenzione per il suo particolare look che aveva nel talent show di Maria De Filippi. Nata il 9 settembre del 1990 a Longiano, compirà dunque tra poco meno di un mese 31 anni. Ha sempre avuto un affetto smisurato per i suoi parenti più stretti, infatti ha sempre parlato bene di sua madre, di suo padre e dei suoi due fratelli.

A proposito dei genitori, la mamma lavora come commessa mentre il papà è un lavoratore nel campo della farmaceutica. Il suo grande amore nei confronti del mondo della musica l’ha scoperto sin da quando era appena una bambina e la sua famiglia l’ha sempre spronata a raggiungere i suoi sogni, non a caso ha poi scelto di partecipare alla trasmissione in onda su Canale 5. Ha preso parte ad ‘Amici’ nel 2013, quindi ben otto anni fa, dopo essere stata scartata dai provini di ‘X-Factor’.

Durante la sua esperienza ad ‘Amici 12’, Greta Manuzi è in grado di arrivare fino in fondo e di piazzarsi al secondo posto, un risultato davvero lusinghiero. Riesce anche ad ottenere la firma con la casa discografica ‘Carosello Records’ e qualche mese dopo fa uscire il suo primo Ep, intitolato ‘Solo rumore’. Ha anche preso parte successivamente al ‘Music Summer Festival’ e nel 2014 esce anche il suo primo album, ‘Ogni cosa’. Una delle sue canzoni, ‘Una storia lontana’, diventa sigla della serie ‘Braccialetti Rossi’.





Adesso Greta Manuzi ha stravolto completamente il suo look. Ad ‘Amici 12’ aveva dei capelli rasati di colore rosso porpora che aveva poi deciso di tingere di rosa. Adesso invece si è presentata con una lunga e bellissima chioma bionda, ovvero il suo colore. E ha pubblicato questa meravigliosa immagine su Instagram. La sua bellezza è comunque rimasta intatta, infatti anche all’epoca di ‘Amici’ era molto attraente, ma adesso ha raggiunto una sua maturità totale. Ed ha anche una sua band musicale.

Negli ultimi anni, Greta Manuzi ha pubblicato il 31 maggio del 2019 il singolo estivo ‘Shanghai’. il 23 ottobre del 2020 ha presentato ‘Brillare da sola’, mentre il 4 marzo del 2021 è stata ospite del Festival di Sanremo nella serata Cover con Le Deva, duettando insieme ad Orietta Berti con la canzone ‘Io che amo solo te’. Non si sa molto invece sulla sua vita privata, non è dato sapere se sia fidanzata o meno.