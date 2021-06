Dolore per Costantino Vitagliano. Per l’ex tronista una nuova ferita. Tre anni fa aveva perso la madre Rosina. Era stato lui ad annunciarlo. “Non c’è più la donna più importante della mia vita. È la donna che mi ha dato tante cose da piccolo. Ne ho combinate tante, ma mi ha sempre sostenuto. La sua morte è stata una cosa molto forte e non riesco a smettere di pensarci. Non mi sono mai sentito così tanto impotente in vita mia. Mi sono sentito una nullità. Penso sia una cosa normale ma non l’accetto”.



“Mi stanno tornando gli attacchi di panico che pensavo di avere imparato a governare, esco solo per vedere mia figlia quando tocca a me vederla. È un pensiero fisso, un chiodo fisso, per me è ancora qua Se stavo male lo sentiva, viveva per i figli – scriveva Costantino Vitagliano – Mi ripeteva spesso di stare attento, di non farmi male, visto che combino sempre casini. Da giovane mi facevo male fisicamente visto che cadevo spesso e facevo soffrire anche lei. Ho fatto incidenti gravissimi in cui è dovuta venire a vedermi in sala di rianimazione, gliene ho fatte passare di tutti i colori”.



E Ancora: “Mi amava alla follia. Questa è la verità, penso che valga per tutte le mamme del mondo. Lei non voleva niente, le bastava sapere che i suoi cari stessero bene. Le ho fatto mille regali ma non era quello che voleva”. Avrebbe voluto più tempo da passare con lei Costantino Vitagliano che ora piange la morte del papà Orazio. Il tronista non ha voluto diffondere la notizia.







Si è limitato a pubblicare un post su Instagram. La scomparsa, a quanto si apprende, sarebbe avvenuta lo scorso maggio. Una morte improvvisa che risale a fine maggio e, come ha raccontato in una diretta social dallo stesso Costantino Vitagliano, nei prossimi giorni scenderà a Valle Caudina, paese natale della famiglia Vitagliano, per spargere le ceneri del padre.

Costantino Vitagliano, osannato dal pubblico femminile per la sua bellezza e i suoi muscoli sempre esposti, è diventato papà cinque anni fa e la sua vita è letteralmente cambiata. “Per 15 anni non ho avuto una vita – ha dichiarato in una recente intervista al settimanale Vero – desideravo tanto la fama che avevo perso di vista le cose fondamentali”.