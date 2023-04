Benedetta Vari è l’ex allieva di Amici 22 recentemente eliminata dal talent di Maria De Filippi. Poco dopo l’eliminazione ha ottenuto un contratto da ballerina professionista e in queste settimane sta accompagnando Mattia Zenzola che partecipa al Serale. È quanto scriveva nei giorni scorsi SuperGuidaTv che aggiungeva: “la ballerina è stata eliminata però ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia rimanendo così in casetta”.

Negli ultimi daytime andati in onda su Canale 5 Benedetta Vari è stata protagonista in negativo a causa di una serie di critiche che ha rivolto ad alcuni dei suoi compagni di avventura, in particolare Mattia Zenzola e Isobel Kinnear. Va detto che il ballerino è l’ex fidanzato di Benedetta Vari e il suo giudizio è stato piuttosto pesante: “Ti rendi conto che lui è da due anni qui dentro e davanti le telecamere si limita? Certi comportamenti che ha non li fa nemmeno per la televisione, ma perché è cog***e, che è peggio. Perché non ci fa bella figura. Lui è cog***e e fa troppe cavolate di cui non si rende conto”.

Amici 22, Benedetta Vari attaccata dall’ex allieva: “Grave quello che dice”

Bendetta Vari non è stata tenera neanche nei confronti di Isobel Kinnear: più volte ha mostrato insofferenza nei confronti della ballerina e anche i professionisti che hanno preparato le coreografie se ne sono accorti. Isolbel è accusata di fare troppo rumore in casetta, di ascoltare la musica ad alto volume e di provare le coreografie nei momenti meno appropriati. E a confermare tutto è stato anche il ballerino professionista Simone Nolasco.

Sulla questione è intervenuta anche l’ex allieva Vanessa Bellini, che era stata scelta da Emanuel Lo tra i suoi allievi salvo poi essere eliminata poco dopo il suo ingresso. La ragazza ha commentato un post pubblicato sulla pagina Instagram di Amici che faceva riferimento alle critiche rivolte da Benedetta a Isobel, ha scritto: “La differenza tra mediocrità e professionalità sta anche e soprattutto nel proseguire il lavoro oltre la sala prove (e quindi a casa) esattamente come fa Isobel. Sentire fare questo discorso da una ‘professionista’ che dovrebbe essere da esempio per gli altri è grave”.

Anche Mattia Zenzola è rimasto molto male per le parole di Benedetta Vari. Ed è scoppiato anche a piangere perché non si aspettava un gesto simile da parte dell’ex fidanzata: “Troppe cose brutte hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai insultata, non ti ho mai dato della cog*** della scema. Sentire queste cose mi ha fatto effetto. Vi intrippate perché ci sono persone che mi vogliono bene”.