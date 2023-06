Grave lutto per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, l’annuncio sui social nel tardo pomeriggio di ieri. Un post in cui parla a cuore aperto e racconta tutta la sofferenza di queste ore e il dolore per una perdita che lascia il segno nel suo cuore. Di una battaglia per la vita aveva dato notizia poche settimane fa: “Da un mese stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente”.

“In realtà quello che sei sempre stato. Questa foto è di poco tempo fa, in un momento molto felice condiviso a Venezia”. La speranza è stata sempre il filo conduttore di questi mesi. Speranza che la situazione potesse migliorare che un miracolo potesse accadere invece, nel tardo pomeriggio di ieri, questa speranza è naufragata lasciando spazio solo a un profondo dolore.





Lutto per Raoul Bova, morto il papà di Rocio Munoz Morales

È stata proprio Rocio Munoz Morales a dare la notizia della morte del padre. Scrive: “Sempre nel mio cuore, Ti amo”. Con a corredo due mani che si stringono su un letto di ospedale. Un’immagine particolarmente toccante che ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan dell’attrice che hanno inondato, letteralmente, la sua pagina social.

Tanti anche i messaggi arrivati da personalità note del mondo dello spettacolo. In primis l’attrice Tosca D’Aquino che ha commentato la fotografia con la quale Rocio ha dato il triste annuncio scrivendo “Amore mio, ti sono vicina con tutto il mio cuore!”. Poi Emma Marrone e tanti altri. Per Rocio un momento durissimo. Era infatti molto legata al padre che, racconta, per tutta la sua carriera l’ha spinta .

Dolore anche per il compagno di Rocio, Raul Bova che pare fosse a sua volta molto legato all’uomo. Un amore, quello tra la coppia, che sarà alla base della ripresa di Rocio. Insieme da 10 anni, hanno dimostrato di sapere regger egli urti. Una forza testimoniata anche dalla nascita di due figli Luna e Alma, rispettivamente il 2 dicembre del 2015 e il primo novembre del 2018.