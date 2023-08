Piange il mondo della televisione perché con la sua simpatia si era ritagliato una parte nel cuore di tanti. La vita dell’attore, showman, cabarettista e comico si è spenta stamani poco dopo le 8.30. Una fine tragica la sua, stato travolto da un treno in corsa sui binari Sud Est, in prossimità della stazione di Montesano, nel Basso Salento. Troppo gravi le ferite per sopravvivere all’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato, invano, a rianimarlo.

>“Oddio, ma sono loro”. Il giornalista del TG1 non li riconosce e li intervista in autostrada, la scena è pazzesca e tutti a ridere (VIDEO)

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno recuperato il corpo dell’uomo. Non si esclude alcuna ipotesi anche se prevale quella della scelta volontaria. Pare infatti che l’artista fosse da tempo ammalato. La sua scomparsa ha provocato grande dispiacere nel suo paese e non solo.





Montesano Salentino, travolto da una treno muore Uccio Show

Perché Antonio Bitonti, conosciuto da tutti come “Uccio show”, era una persona in grado di portare il sorriso. Aveva partecipato a trasmissioni televisive come “La Corrida”, “Striscia la notizia”, “Italia’s Got Talent”, “Avanti un altro”, portando anche in quei contesti la sua simpatia e la sua autoironia. Testimonianza di questo successi i video di Uccio Show a Italian’s Got Talent e a C’é Posta per Te sono cliccatissimi su Youtube.

“Ho cominciato come artista di strada e al Carnevale di Viareggio, nel 2005, quando ero partito in cerca di lavoro e mi sono messo a ballare sotto al carro del caro amico Gionata Francesconi, il quale ha notato subito il potenziale del mio particolarissimo ballo e mi ha chiamato a farlo sopra al suo carro di prima categoria”, raccontava tempo fa al giornale di Puglia.

“Alla fine di quell’anno sono rientrato al paese dato che mi mancavano i miei affetti. Nei due anni successivi, sono stato richiamato a ballare sul carro di Gionata. Nel 2008 non andai perché cominciavo ad avere molte richieste del mio ballo sexy qui nel Salento. Avevo ormai il mio nome d’arte: UccioShow. Sono stato in diversi programmi TV come La Corrida con Gerry Scotti, dove ho interpretato il sexy ballerino vestito tutto di bianco. In verità non ricevetti molti applausi ma la mia performance fu notata da quelli di Striscia la notizia dove fui paragonato a ballerini del calibro di Michael Jackson e Kledi Kadiu”.