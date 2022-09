Grande vittoria a Reazione a Catena: il colpaccio de le Tre e un Quarto. È successo tutto durante la puntata del 14 settembre 2022. Naturalmente parliamo del programma di Marco Liorni. Qui, le attuali campionesse in carica hanno vinto una cifra considerevole: 60.000€. Tra l’altro sarebbero stati il doppio se non avessero acquistato il terzo elemento. Non pensavano proprio di vincere, questo è certo.

E non a caso Letizia, appena il conduttore ha annunciato che la risposta da loro data era proprio quella vincente, non è riuscita a trattenere le lacrime e la trasmissione si è chiusa tra gli applausi del pubblico presente in studio e i complimenti di Marco Liorni. Emozione palpabile e giustificata visto che di certo, 20mila euro a testa non sono proprio bruscolini. Tutto è iniziato dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘CARTA’ e ‘MATURO’, con ‘FO_____O’ come base della parola, dopo alcuni secondi di esitazione la caposquadra ha dato ‘FORMATO’ come risposta.





Naturalmente Marco Liorni, che sapeva dall’inizio la risposta esatta, ha atteso molto prima di dire che ci avevano preso. Poi, finalmente, l’annuncio del conduttore di Reazione a catena: la risposta era proprio quella esatta. Urla, risate, abbracci e qualche lacrima per Elisa, Carolina e Letizia.

Tra l’altro, proprio le tre ragazze, all’intesa vincente, con 9 punti hanno sconfitto i Tre Caffè, provenienti da Napoli.“Quella di oggi è stata una sfida tra giovanissimi perchè l’età media delle campionesse è di 22 anni mentre quella degli sfidanti è di 19 anni”, ha detto Marco Liorni complimentandosi comunque anche con i nuovi arrivati pur non essendo riusciti a spodestare le avversarie.

#reazioneacatena

Mi hanno emozionato.

Mi piacciono la delicatezza, l'educazione, l'intelligenza di queste ragazze.

Spero resistano a lungo 🙂 — freebit (@fr33b1t) September 14, 2022

C’è da dire inoltre che i tre hanno dovuto affrontare non poche difficoltà durante il penultimo gioco. “Siete molto giovani, avete tutto il tempo per riprovarci”, ha infinte detto Liorni ai tre sfidanti al momento dei saluti. Grande festa quindi a Reazione a Catena. E il più contento, come sempre, sembra proprio il conduttore.

