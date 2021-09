“Non entrerà più nella Casa”. GF Vip, che botta per Alfonso Signorini! Un ‘no’ clamoroso

Non ci sono buone notizie per Alfonso Signorini. Il ‘Grande Fratello Vip’ è sempre più vicino a ricominciare e il pubblico non vede l’ora di vedere all’opera i prossimi concorrenti, che non dovranno far rimpiangere i vari Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello per citarne alcuni. Ufficiali le presenze di Soleil Sorge, di Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni, ma ora pare sia giunto un no clamoroso e inaspettato, che ha gettato sicuramente nello sconforto il conduttore televisivo.

Il suo nome sembrava essere in lizza per la prossima ufficialità da parte del reality show di Canale 5. Ma deve essere successo qualcosa che ha fatto cambiare idea alla vip. Anzi, si era vociferato della possibilità che potesse partecipare insieme alla sua mamma, ovviamente anche lei famosissima, proprio per rendere più accattivante la sua partecipazione. Le ultime indiscrezioni sono però andate nella direzione opposta e ormai sembrerebbe ad un passo il suo rifiuto per motivi ancora ignoti.

A riferire tutto è stato il magazine ‘Novella 2000’ e in particolare il giornalista Armando Sanchez. Prima di raccontarvi di questo presunto no quasi certo, è stato anche svelato qualche dettaglio su Soleil Sorge, che non sarebbe ben vista: “Sono partite delle critiche non proprio leggere. Non recita, non balla, non canta ma funziona”. E poi si è parlato anche della possibilità che al ‘Grande Fratello Vip’ entrerà l’ex di Tommaso Zorzi, Iconize. E sempre secondo ‘Novella 2000’ si va verso un’edizione interessante.





Ad aver deciso di non entrare nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ sarebbe la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi. Quest’ultima sembrava in procinto di accettare insieme alla mamma Loredana Lecciso, ma tutto questo non dovrebbe materializzarsi: “In famiglia ci dicono che credono sia proiettata sul no”. ‘Novella 2000’ ha quindi contattato fonti vicinissime alla giovane artista, che probabilmente vorrà intraprendere altri percorsi. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno ulteriori conferme in merito.

Eppure solamente qualche ora prima pareva sicura la presenza di Jasmine Carrisi al ‘Grande Fratello Vip’, come scritto dal settimanale ‘Nuovo’: “E chissà se, dopo un programma con il padre, stavolta non faccia il reality in coppia con sua madre Loredana”. Ora questo ribaltone inatteso, che inevitabilmente dovrà far cambiare i piani ad Alfonso Signorini, che dovrà trovare una degna sostituta.