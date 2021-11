Il terremoto nella Casa del Grande Fratello Vip. Quello che è accaduto nelle ultime ore ha messo in subbuglio tutti i vipponi. L’annunciato faccia a faccia tra Delia Duran e il marito – o presunto tale vista la clamorosa voce di un finto matrimonio – Alex Belli è deflagrato come c’era da aspettarsi. Il comportamento che l’attore ha tenuto nei confronti dell’influencer Soleil Sorge non è piaciuto alla modella venezuelana. E Delia lo ha detto chiaro e tondo.

Prima fuori dalla Casa e poi in faccia ad Alex. Quest’ultimo è apparso colpito e frastornato dalla durezza di Delia. Confidandosi poi con Davide Silvestri ha affermato: “Io mi sono sempre comportato così, non avrebbe mai avuto una reazione simile. Ha sbagliato tutto lei, è sbagliato che lei sia venuta con un occhio che non ho riconosciuto. Le parole che mi ha detto non le ho riconosciute”. Dopo il confronto Alex Belli è stato sul punto di abbandonare al Casa. Ma è stato fermato da Soleil e gli altri coinquilini che lo hanno invitato a restare.

Non sappiamo quanto tempo passerà prima che Alex Belli superi il ‘trauma’, ma di sicuro il GF Vip regalerà ancora emozioni e colpi di scena. Lo farà fino alla finale del 14 marzo, visto che la produzione ha confermato le voci che giravano da tempo su un prolungamento dell’edizione numero 6. E di certo da qui a marzo entreranno altri vip a portare un po’ di pepe e chissà cos’altro. Così adesso già impazzano i nomi dei possibili nuovi ingressi.





Due sono i nomi che circolano in queste ore. Quello di Vladimir Luxuria e quello di Adelaide De Martino, sorella del ballerino e conduttore Stefano. Il primo è un nome ben noto e tra l’altro, come ricordato da Gabriele Parpiglia che ha lanciato l’indiscrezione, si tratterebbe di un ritorno nella Casa. Per quanto riguarda il secondo nome invece ecco il retroscena svelato dal noto giornalista.

“Un nome che non abbiamo mai rivelato, di una ragazza che sarebbe dovuta entrare: la sorella di Stefano De Martino (Adelaide, ndr). Ha sostenuto i casting, era stata molto apprezzata, poi non so perché si è arenata la trattativa. Ora che si apre lo switch off, lei potrebbe essere uno tra i nuovi ingressi”. Non solo. Parpiglia parla addirittura di un terzo concorrente pronto a entrare. L’identikit è il seguente: “Una ragazza formosa, bombastica, dai capelli biondi”. Tutto da scoprire ovviamente.

Su Isa e Chia poi leggiamo ancora: “I nomi che abbiamo lanciato qui – molti erano trattative onerose – sono saltati. Luxuria era stata contattata, ma poi non se n’era fatto nulla. Lei potrebbe essere tra quelle che potrebbero entrare in gioco. Però qui credo ci siano problematiche economiche”.