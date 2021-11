Venghino, venghino signore e signori, al Grande Fratello Vip ogni giorno ne succede una. Proprio recentemente dentro la Casa l’atmosfera si è fatta parecchio tesa. Prima il furibondo litigio, con rissa sfiorata, tra Alex Belli e Aldo Montano. Lo spadaccino non ha gradito certe dichiarazioni dell’attore e ha cercato un confronto diretto. Lo scontro è diventato fisico con alcune energiche pacche da parte di Aldo ad Alex e i vipponi nella casa hanno temuto il peggio.

Per fortuna i due sono stati divisi. La questione, comunque, ha avuto ripercussioni anche fuori dalla Casa. I profili social di Alex sono stati presi d’assalto da utenti infuriati e lo staff ha deciso di cancellare insulti e dichiarazioni off limits. Si è parlato perfino di diffamazione. Altra preoccupazione è rappresentata dalle condizioni di Manuel Bortuzzo. Nel giro di pochi giorni l’ex nuotatore ha avuto due malori. Ma dalla produzione sono arrivate parole rassicuranti.

La notizia di un allungamento della durata del Grande Fratello Vip era nell’aria da tempo. E finalmente è stata ufficializzata. La finale del GF Vip è stata posticipata al 14 marzo 2022. Dunque non più a dicembre. Ciò comporterà l’ingresso di altri nuovi concorrenti: entreranno in scena dai 6 agli 8 nuovi protagonisti. I primi varcherebbero la porta rossa entro dicembre e i restanti dovrebbero prendere parte al gioco da gennaio 2022.





Ma non è finita. Nel mese di dicembre ci saranno infatti altre due novità. Tutti questi cambiamenti sono dovuti agli ottimi ascolti raggiunti. L’appuntamento col GF Vip 6 del lunedì riesce a tenere incollati alla tv ben tre milioni di telespettatori con il 22% di share. Nonostante ciò gli appassionati dovranno fare a meno della Casa in due occasioni.

Due puntate del Grande Fratello Vip nel mese di dicembre sono state cancellate. Si tratta di venerdì 24 e di venerdì 31 dicembre. I due appuntamenti sono stati annullati per far posto a due eventi ritenuti imperdibili. Il 24 dicembre il GF Vip non andrà in onda per far spazio al Concerto di Natale in Vaticano. Anche il 31 dicembre il reality show sarà sostituito da un appuntamento musicale. In questo caso ci sarà un concerto live offerto da Canale 5.