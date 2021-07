Brutte notizie per il pubblico del ‘Grande Fratello Vip’. Alfonso Signorini è costretto ad incassare una notizia decisamente negativa, visto che puntava tantissimo sulla sua presenza. In questi giorni vi abbiamo riferito di tante indiscrezioni, come la possibilità che possa entrare nella casa più spiata d’Italia la showgirl Raffaella Fico. Ma ora è arrivato invece un mancato accordo, che è destinato a far stravolgere i piani al padrone di casa, che puntava tantissimo su di lui, che avrebbe potuto creare interessanti dinamiche.

Intanto, tra i personaggi provinati per una eventuale entrata nella dimora di Cinecittà ci sarebbero Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan. Per due, poi, in particolare, sarebbe fatta. Per il Grande Fratello Vip dovrebbero essere infatti pronti appunto Raffaella Fico e Raz Degan. A rivelare che l’ex compagna di Mario Balotelli, Raffaella Fico (dalla relazione è nata la figlia Pia), è in trattativa con la produzione è stata Fanpage.it. Quanto a Raz, l’ex di Paola Barale sarebbe un vero e proprio colpaccio per il programma.

Si è parlato dunque di tantissimi nomi pronti a varcare la porta rossa del ‘Grande Fratello Vip’ e uno di questi sembrava ormai ad un passo. Si aspettava solamente l’annuncio ufficiale da parte dei vertici del programma di Canale 5, invece qualcosa non è andato per il verso giusto. Il settimanale ‘Oggi’ e in particolare il giornalista Alberto Dandolo hanno comunicato che è completamente saltato ogni tipo di accordo e quindi il vip in questione, ex calciatore, non sarà presente nel reality show della prossima stagione.





Quindi, stando ad ‘Oggi’ non ci sarà al ‘Grande Fratello Vip’ Walter Zenga: “Niente casa per lui. Le voci si sono rincorse nei giorni scorsi, ma l’accordo tra le parti non è stato trovato”. Quindi, niente da fare per Alfonso Signorini. Ma sempre secondo Alberto Dandolo, è pronto ad entrare nella trasmissione un ex protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’: “L’ex naufrago, non pago di reality show, sta facendo di tutto per partecipare”. Resta in questo caso il mistero su chi sia questo personaggio famoso, staremo a vedere.

Nei giorni scorsi il portale ‘Gossip.it’ ha rivelato: “Soleil Sorgé è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini! Finora il suo nome non era stato svelato da sito, blog o testata giornalistica. Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, sarà una delle protagoniste del GF Vip 6”.