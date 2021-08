“Mamma e figlia vip nella Casa”. GF Vip, doppio colpaccio per Alfonso Signorini

Alfonso Signorini sta facendo sul serio e la prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è destinata ad avere un grandissimo seguito. Sono già ufficiali i nomi delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e di alcuni concorrenti con le ufficialità nei giorni scorsi di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Ma ora ha deciso di alzare ancora di più l’asticella e sarebbe pronto a sferrare un doppio clamoroso colpo. Mamma e figlia vip pronte ad entrare insieme nella Casa più spiata d’Italia. E si preannunciano colpi di scena.

Giunta anche la certezza della presenza di Manila Nazzaro. L’ex Miss Itala, felice per aver ottenuto il divorzio e poter finalmente convolare a nozze con la sua dolce metà Lorenzo Amoruso, è stata già protagonista di Temptation Island e inizialmente si è mostrata inizialmente titubante verso la prospettiva di entrare al GF Vip. Ora i suoi dubbi sono stati dissipati e sulla sua pagina Instagram ha postato una foto con una eloquente didascalia: “È solo un arrivederci”. E poi la pagina social del ‘GF Vip’ ha confermato tutto.

A sganciare una grande bomba è stato il settimanale ‘Nuovo’, diretto da Riccardo Signoretti, il quale è convinto che al ‘Grande Fratello Vip’ entreranno in scena due donne che potrebbero stravolgere le dinamiche della casa. Si tratta come detto di mamma e figlia, decisamente molto famose, con la ragazza che ha anche un papà super conosciuto in Italia e non solo. Signorini ha voglia di stupire e sta ottenendo risultati strabilianti. Vedremo se riuscirà ad ufficializzare anche questo doppio colpo.





Stando dunque a quanto riferito da ‘Nuovo’, Jasmine Carrisi e Loredana Lecci sono due nomi che stanno circolando con forza per approdare al ‘Grande Fratello Vip’. Questo lo scoop del settimanale: “E chissà se, dopo un programma con il padre, stavolta non faccia il reality in coppia con sua madre Loredana”. Infatti, Jasmine è stata protagonista a ‘The Voice Senior’ con Albano Carrisi, ma entrambi non sono stati confermati come coach nel programma Rai condotto da Antonella Clerici.

Jasmine Carrisi, in corsa per partecipare al ‘Grande Fratello Vip’, è stata contagiata dal coronavirus recentemente. E papà Al Bano si era preoccupato: “L’ho dovuta segregare in casa. E’ in camera sua tutto il giorno e anche io e Loredana Lecciso siamo in isolamento, seppure negativi”. Fortunatamente poi le cose sono andate meglio e ora la ragazza pensa solo al lavoro.