“Ci saranno anche loro”. GF Vip, doppio colpo di Alfonso Signorini: un cast d’eccezione per il reality

Ancora novità per il ‘Grande Fratello Vip’, a meno di un mese dal suo inizio. Sono ufficiali per il momento le due nuove opinionista del reality show Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che non dovranno far rimpiangere Antonella Elia e Pupo. Un compito sicuramente non facile, soprattutto per la moglie di Paolo Bonolis, che è già stata costretta a subire critiche nelle scorse ore. Ed è anche certa la presenza di una concorrente, ovvero la cantante Katia Ricciarelli, che dunque è la prima ad essere stata ufficializzata.

Ma il presentatore Mediaset non si sta fermando nemmeno per un minuto per farsi trovare super pronto al 13 settembre, quando ci sarà l’inizio della trasmissione. E il magazine ‘Oggi’ è riuscito a conoscere in anticipo i nomi di due personaggi che varcheranno la porta rossa. Si tratta di un uomo e di una donna, che potrebbero davvero creare molte dinamiche nella Casa. A riferire tutto è stato il giornalista Alberto Dandolo, convinto al 100% di ciò che ha scritto sul settimanale di gossip.

Alberto Dandolo ha iniziato piano piano a svelare i dettagli su coloro che faranno l’ingresso al ‘Grande Fratello Vip’. Per quanto riguarda il personaggio famoso femminile, è stata contattata la showgirl Francesca Cipriani: “Pare che Francesca Cipriani sia riuscita a compiere la missione. La vedremo nella Casa vip più spiata d’Italia”. Ma non è tutto perché non ci sarà solamente lei a Cinecittà. Pronto l’approdo anche di un noto attore, che è apparso spesso e volentieri nel piccolo schermo.





E per quanto concerne il nome maschile, Dandolo ha tirato fuori dal cilindro l’attore Alex Belli: “Anche Alex Belli, fresco di nozze con la statuaria Delia Duran, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. E nella Casa ci sarà anche una sua ex fidanzata. Pare lei sia parecchio fumantina. Chi sarà?”. A questo proposito, non si è saputo ancora il nome dell’ex partner di Belli, ma la prossima edizione si prospetta ricca di colpi di scena e di momenti davvero imperdibili.

Tornando un attimo a Sonia Bruganelli, ecco cosa le hanno detto dopo l’ufficialità del ruolo di opinionista al ‘Grande Fratello Vip’: “Si trova lì solo perché è la moglie di Paolo Bonolis. Vedremo di che pasta è fatta”, “Più che sincera e vera, direi raccomandata. Praticamente una mezza sconosciuta, piazzata lì dal marito. Antipaticissima”. Chissà se riuscirà a far ricredere anche i più scettici.