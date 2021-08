Si sta ormai parlando quotidianamente della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Alfonso Signorini è impegnato con l’organizzazione del reality show da ormai parecchio tempo, non a caso si è già messo al sicuro ufficializzando di fatto le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma è in tema di concorrenti che il pubblico è maggiormente attento. Infatti, sono davvero tanti i nomi dei protagonisti che potrebbero varcare la fatidica porta rossa e adesso è arrivata anche una candidatura.

Nelle scorse ore è uscito il nome dell’illusionista Giucas Casella: “Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama ‘solo quando lo dico io’ e magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi della casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 settembre in prima serata, sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Giucas Casella sarà dunque fra i vipponi di Alfonso Signorini dell’edizione numero sei del programma”. Il sito ‘Blogo’ non ha dubbi ed è pronto a giurarci. Ma ora ecco arrivare un’altra notizia bomba.

Per la prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ potrebbe esserci una grandissima attrice. Infatti, lei stessa ha rivelato: “Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il pubblico più giovane può appassionarsi anche a persone più grandi? Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni”. Dunque, si sente prontissima.





La donna che si è candidata ad entrare nella Casa più spiata d’Italia è Sandra Milo. Un nome decisamente a sorpresa per il ‘Grande Fratello Vip’, ma che effettivamente potrebbe creare un certo interesse. Signorini riuscirà a convincersi dopo aver letto questa autoproposta? Non resta che attendere le prossime settimane, quando presumibilmente sarà diramato l’elenco del cast ufficiale. Sandra Milo può rappresentare una novità e potrebbe diventare una vera e propria scommessa vincente.

Nell’ultimo periodo la Milo ha parlato del famoso scherzo in diretta, riguardante il figlio Ciro: “Veniva da un ufficio di Roma, ci lavoravano 26 donne e tutte negavano, era necessario fare denunce e indagare, ma visto che non era successo nulla ho lasciato correre”. Ciro racconta di non aver saputo nulla fino a quando non ha visto la madre, che lo ha cercato in ogni posto di Roma. Un momento davvero drammatico.