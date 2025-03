Sui social gira una clamorosa indiscrezione, forte al punto che potrebbe far tremare il Grande Fratello. Sembra, infatti, che ci sia un video in grado di inguaiare la produzione. Si legge su X: “Alfosignorini allora abbiamo la registrazione completa dove uno del grande fratello diceva di non nominare non ha detto il nome ma quale fiducia può avere il pubblico da voi che siete venduti e corrotti voi autori vi do un consiglio scappate”.

"Sto male, portami in confessionale". Grande Fratello, Helena distrutta e in lacrime dopo la gita

Insomma, l’accusa è pesante: ci sarebbe un pilotaggio del televoto da dentro la Casa con l’obiettivo di fare arrivare un concorrente in finale. Spulciando in rete non si riesce a capire con certezza di chi si sta parlando, ma per alcuni utenti sembra fin troppo facile.





Grande Fratello, gli autori hanno chiesto di non votare un concorrente?

L’immune della Casa sarebbe Lorenzo Spolverato, salvato da squalifica almeno un paio di volte. Anche Signorini si era espresso a favore della sua cacciata, ma qualcosa era poi cambiato: era intervenuta la produzione. Signorini, infatti, testualmente aveva detto in puntata: “In un momento di crisi nera hai dato sfogo sconclusionato alla tua rabbia”.

“È ritornato quell’atteggiamento aggressivo, sopra le righe, violento. Il fatto che tu sia finalista non significa tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile. Perché il pubblico ti ha portato in finale ma il Grande Fratello ti può anche squalificare. Fosse stato per me, ti avrei tranquillamente squalificato. Il Grande Fratello è più buono di me”.

Parole impossibili da equivocare. Perché il trattamento a lui riservato sembra differente da quello adottato per tutti gli altri concorrenti? Il programma, già altalenante con gli ascolti, potrebbe subire un ulteriore crollo se Spolverato, uno dei pochi che ha creato dinamiche, mollasse.