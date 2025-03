Pochi giorni alla finale del Grande Fratello e gli equilibri sono definitivamente rotti e nessuno nella Casa si trattiene più. Ne sa qualcosa Shaila, il cui comportamento è stato criticato da Jessica, MaVi ed Helena. Nella giornata di ieri Shaila è stata grande protagonista, prendendo di mira Zeudi. A Chiara ha detto di guardarsi dall’ex Miss Italia. “Lei non vuole un’amica, vuole un’alleata, sveglia Chiara! Lei è una grande giocatrice e ti usa come strumento. L’ho rivalutata come persona e non mi piace per nulla”.

>> “Calmi”. Helena e Javier, per il Grande Fratello è no: cosa si sono detti prima della censura

“Si fa forza quando ha degli alleati, quando è sola piange, lei non vede amici, ma alleanze. Cosa ci sta nascondendo? Lei ci prende per i fondelli. Noi l’abbiamo difesa, ma ha un disegno, finisce sempre nei drammi, può capitare una volta, due, ma non così tante volte”, ha spiegato ad una Chiara attonita.





Grande Fratello, Shaila urla in giardino: ripresa dagli altri

Neppure Shaila è però esente dalle critiche. Stamani se le è attirate a causa di un buongiorno troppo rumorosi in casa. Non appena è arrivata in giardino Helena Prestes nonci ha pensato due volte a sgattaiolare in Casa. “No vabbè, ragazzi”, è stata invece l’esclamazione scocciata di Mariavittoria Minghetti, che si trovava nei divanetti con Jessica Morlacchi.

Mentre però la cantante è sembrata più “morbida” nei modi, il medico estetico non ha nascosto il suo fastidio. Shaila resta attenzionata speciale. Tra le varie ipotesi che circolano in queste ore, c’è anche quella secondo cui la crisi tra Lorenzo e Shaila sia stata in realtà una mossa ancora più subdola: fingere una rottura per stanare la concorrente più forte del momento, Zeudi Di Palma.

non sopporterei mai una persona del genere di prima mattina pic.twitter.com/v0XN5gTyVw — diletta (@xgirlnterrupted) March 20, 2025

L’ex Miss Italia, infatti, nei giorni scorsi si è lasciata andare a commenti molto critici nei confronti di Spolverato, giudizi che prima di allora non aveva mai espresso. Raggiunto il loro obiettivo, quindi, Lorenzo e Shaila sarebbero tornati insieme.